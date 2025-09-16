Genova. Il Comune di Genova sembra avere archiviato il progetto di sperimentazione sul taser in dotazione al corpo di Polizia Locale, partita nel 2022 e interrotta nel 2024. A confermarlo in consiglio comunale è stata l’assessora alla sicurezza, Arianna Viscogliosi, in risposta a un’interrogazione presentata dalla consigliera del Pd Donatella Alfonso.

Taser, tre uomini morti in un mese

Il tema è quanto mai di attualità. Nel giro di un mese, infatti, tre uomini sono morti durante interventi delle forze dell’ordine in cui è stato utilizzato il taser.

Lunedì all’alba a Reggio Emilia è morto Claudio Citro, 41 anni, colpito con la pistola elettrica durante un intervento della polizia, e lo scorso 17 agosto a morire era stato Elton Bani, 41 anni, operaio edile residente a Sant’Olcese: Bani abitava in via Mattei, a Manesseno, ed è morto dopo essere stato colpito da un taser utilizzato dai carabinieri del nucleo Radiomobile, intervenuti dopo la segnalazione di alcuni vicini. Il giorno prima a Olbia, in Sardegna, era morto un uomo di 57 anni, anche lui colpito con il taser dai carabinieri.

“Il periodo di sperimentazione di fatto non è mai iniziato – ha detto Viscogliosi – La legge prevede che per utilizzare questo strumento sia necessaria una formazione e un regolamento comunale che definisca le modalità della sperimentazione in base ai principi di precauzione e salvaguardia. Questo regolamento non è mai stato emanato”.

L’iter del Comune iniziato nel 2022

L’iter per l’adozione di questi strumenti era in realtà partito, nel 2022, quando il comando della Polizia Locale aveva avviato le pratiche per l’adozione del taser su indicazione dell’amministrazione Bucci, e nel dicembre dello stesso anno era stata sottoscritta una convenzione con l’Asl. Nel marzo del 2023 erano state firmate da Asl e comando le linee tecniche operative relative all’uso del taser ed erano poi stati informati sindacati e lavoratori. A novembre erano stati quindi acquistati due taser, ma l’iter si è arenato nel 2024.

“L’allora assessore alla sicurezza (Sergio Gambino, ndr) aveva interrotto le procedure di adozione – ha concluso Viscogliosi – in assenza di un regolamento comunale previsto dalla normativa vigente la sperimentazione non è stata mai formalmente avviata”.

La replica dell’ex assessore Gambino

“È bene ribadirlo: la nostra amministrazione Bucci non ha mai bloccato il taser – dice l’ex assessore Gambino, oggi consigliere del gruppo misto – Abbiamo fatto tutto ciò che era necessario per dotare la Polizia Locale di uno strumento moderno e indispensabile per garantire la sicurezza degli agenti, dei cittadini e serve anche per la sicurezza di chi deve essere contenuto per far sì che non si faccia male e per evitare di utilizzare nei casi più pericolosi, un’arma da fuoco che sarebbe sicuramente più letale del taser”.

“L’unico tassello mancante era l’approvazione del regolamento ma la nostra legislatura si è interrotta prima che potessimo completare l’iter – prosegue Gambino – Oggi chiedo: La giunta Salis ha intenzione di portare a termine questo percorso?

Seguendo esempi di città amministrate dalla sinistra come Milano dove la Polizia Locale è già in fase avanzata di sperimentazione o ha già in dotazione il taser come Milano e Napoli. Cerchiamo di dare risposte e soluzioni: è un diritto dei cittadini e un dovere per chi governa”.