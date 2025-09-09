  • News24
Buon viaggio

Tartarughe, si schiude anche il nido di Sarzana: 56 piccoli raggiungono il mare

Prosegue il monitoraggio degli altri nidi liguri a Laigueglia, Varazze, Alassio e Zinola, condotto dal GLIT con la fondamentale collaborazione delle associazioni Menkab e Delfini del Ponente

Genova. Questa mattina, attorno alle 4:00, è iniziata la schiusa del nido di Sarzana, nei pressi dello stabilimento Odessa. Le forti piogge non hanno impedito a 56 tartarughine di raggiungere il mare.

A seguire l’evento, monitorando che la fuoriuscita dei piccoli e il loro tragitto fino al mare procedesse regolarmente, erano presenti i referenti del Parco di Montemarcello Magra Vara, della Società Naturalistica Spezzina e di Arpal La Spezia, in contatto con il Gruppo Ligure Tartarughe (GLIT). Il monitoraggio continuerà nelle prossime ore.

La deposizione era avvenuta il 7 luglio quando alcuni clienti e una dipendente del ristorante dei vicini Bagni Roma avevano visto una tartaruga raggiungere la spiaggia e avevano correttamente avvisato la Guardia Costiera.

tartaruga nido sarzana

Nel frattempo, nel nido di Riva Ligure, che ha iniziato la schiusa ieri mattina, le tartarughine nate sono arrivate ad essere 63. Il nido è monitorato dai biologi e volontari dell’Ass. Delfini del Ponente, in coordinamento con il GLIT.

Prosegue il monitoraggio degli altri nidi liguri a Laigueglia, Varazze, Alassio e Zinola, condotto dal GLIT con la fondamentale collaborazione delle associazioni Menkab e Delfini del Ponente.

La gestione dei nidi è affidata al Gruppo Ligure Tartarughe – Acquario di Genova, coordinatore, Arpal, Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e Università di Genova.

