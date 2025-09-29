Il Bar delle Vigne strega Tananai, Simonetta e Paolo Santo: da “Nuccio” il video di Miss Oklahoma

Genova. Per un pop nostalgico come quello di Miss Oklahoma, il racconto di una storia d’amore un po’ marcia, di noia e di ricordi lontani, non poteva esserci un’ambientazione migliore di quella scelta da Davide Simonetta, Tananai e Paolo Santo per il video del nuovo singolo frutto della loro collaborazione.

Il video di Miss Oklahoma, on line da qualche ora, è girato all’interno del Bar delle Vigne, noto agli aficionados anche come “Da Nuccio”, in vico De Greci, nel centro storico di Genova. Inconfondibili i quadri e gli altri oggetti alle pareti, rigorosamente perlinate, i tavolini e le sedie in formica, i pavimenti d’antan, la luce soffusa.

Simonetta, Tananai e Paolo Santo, compaiono a sprazzi, piegati a un tavolo come avventori che hanno esagerato. La storia vera e propria si svolge nella stanza a fianco, quella dove di solito ci si sfida a tornei di calciobalilla, ma che nel video diventa il palcoscenico per una liaison dalle dinamiche particolari.

In queste ore, sui social, la notizia del video è arrivata anche da uno dei titolari del Bar delle Vigne che ha postato una story insieme a Tananai e Paolo Santo. Il pezzo mancante del trio, in quell’immagina, ovvero Davide Simonetta, è forse poco noto ai più ma rappresenta uno dei produttori e autori più influenti dell’attuale scena italiana.

Il video è prodotto da Broga’Studio, gli attori sono Leo Mantovani, nei panni del titolare del locale, ed Emanuela Rolla, una vecchia fiamma.

Simonetta, classe 1983, ha scritto e prodotto per alcuni dei più grandi artisti italiani, tra cui Marco Mengoni, Elodie, Blanco, Fedez, Achille Lauro, Mahmood e Annalisa. La sua firma è dietro a successi come “Bellissima”, “Mon Amour” e “Sinceramente”, che hanno portato la cantante valbormidese ai vertici delle classifiche.

Tra le sue hit figurano anche “Due” (Elodie), “Incoscienti giovani” (Achille Lauro), “Pazza musica” (Marco Mengoni ed Elodie), “La dolce vita” (Fedez, Tananai, Mara Sattei), “Mille” (Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti) e “Due vite” (Marco Mengoni), vincitore del Festival di Sanremo 2023 e scelto per rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest. Con Miss Oklahoma, insieme a Tananai e Paolo Santo, Davide Simonetta inaugura il suo percorso da solista.