Portofino, ragazza denuncia stupro sul promontorio: scattano le indagini

La ragazza, rimasta al telefono con l'operatore del 118, è stata raggiunta e trasferita prima al porticciolo di Camogli e poi all'ospedale Galliera di Genova per gli esami del caso

Genova Una ragazza ha denunciato di essere stata violentata oggi pomeriggio in una località sulla costa nel promontorio di Portofino, in provincia di Genova.

A darne notizia l’agenzia Ansa. A seguito della telefonata al 118 è scattato l’allarme in tutto il golfo Paradiso con l’intervento dei vigili del fuoco di Rapallo, di una motovedetta della capitaneria di porto e del nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di Genova.

La ragazza, rimasta al telefono con l’operatore del 118, è stata raggiunta e trasferita prima al porticciolo di Camogli e poi all’ospedale Galliera di Genova per gli esami del caso. Sono scattate le indagini per ricostruire l’accaduto

