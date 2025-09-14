Portofino, ragazza denuncia stupro sul promontorio: scattano le indagini

Genova Una ragazza ha denunciato di essere stata violentata oggi pomeriggio in una località sulla costa nel promontorio di Portofino, in provincia di Genova.

A darne notizia l’agenzia Ansa. A seguito della telefonata al 118 è scattato l’allarme in tutto il golfo Paradiso con l’intervento dei vigili del fuoco di Rapallo, di una motovedetta della capitaneria di porto e del nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di Genova.

La ragazza, rimasta al telefono con l’operatore del 118, è stata raggiunta e trasferita prima al porticciolo di Camogli e poi all’ospedale Galliera di Genova per gli esami del caso. Sono scattate le indagini per ricostruire l’accaduto