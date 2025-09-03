Sportiva Sturla, nel fine settimana torna il Torneo del Mare “Trofeo Panarello”

Genova. Sabato e domenica prossimi andrà in scena la 21ª edizione del Torneo del Mare “Trofeo Panarello”, appuntamento ormai tradizionale della pallanuoto ligure a firma della Sportiva Sturla. La formula del prevede il coinvolgimento delle categorie Under 11, Under 14 e Master: tutte le partite, comprese quelle dei giovanissimi Under 11, verranno disputate in mare, mantenendo intatto il fascino e la tradizione della manifestazione.

Le fasi di qualificazione, riservate alla categoria Under 14, si svolgeranno negli specchi acquei di Camogli e Arenzano, mentre le finali si terranno nello splendido scenario del golfo di Sturla. Ad Arenzano scenderanno in acqua le formazioni Under 14 di Sportiva Sturla, CN Sestri e Lugano; a Camogli invece si sfideranno RN Camogli, RN Sori e Locatelli. Le squadre Under 11 partecipanti sono: Sportiva Sturla, SC Quinto, RN Sori, Bogliasco e Crocera/Gropallo.

Il coordinamento arbitrale sarà affidato anche quest’anno ad Alessia Ferrari, arbitro internazionale che vanta la direzione di finali mondiali e olimpiche e che con grande professionalità continua a garantire il proprio prezioso contributo alla manifestazione. La cerimonia di premiazione si terrà domenica alle ore 18 sulla terrazza di Sturla, a seguire una cena con le tradizionali trofie al pesto e il taglio della classica torta Panarello.