Spaccia cocaina a Sampierdarena, 19enne arrestato: era stato appena scarcerato

Il giovane è stato avvistato intorno alle 18.30 dagli agenti del Commissariato Cornigliano che stavano passando in auto  in via Dondero

Genova. Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato dalla polizia per spaccio dopo essere stato sorpreso a venire una dose di cocaina in via Dondero, a Sampierdarena.

Il giovane è stato avvistato intorno alle 18.0 dagli agenti del Commissariato Cornigliano che stavano passando in auto  in via Dondero. I poliziotti lo hanno riconosciuto perché autore di diversi reati e hanno quindi proceduto a un controllo.

Alla vista della polizia il ragazzo, un cittadino algerino, ha gettato un oggetto sotto a una macchina parcheggiata, facendo insospettire gli operatori che l’hanno immediatamente recuperato ed è risultato poi essere un involucro contenente 10 grammi di cocaina.

Il 19enne, vistosi scoperto, ha tentato la fuga ma è stato bloccato dagli agenti che lo hanno tratto in arresto. Durante la perquisizione personale è stato rinvenuto, nelle tasche dei suoi pantaloni, materiale da confezionamento e 260 euro in contanti. Il ragazzo, scarcerato pochi giorni prima dal carcere di Alessandria per rapina aggravata, sarà processato con rito direttissimo questa mattina.

