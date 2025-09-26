I lavoratori della Socotec in presidio al casello di Genova Ovest contro i nuovi licenziamenti

Genova. La protesta dei lavoratori dell’azienda Socotec, che opera a livello nazionale per Autostrade e che avrebbe recentemente licenziato quattro dipendenti, ha portato a uno sciopero e a un presidio “marciante” in strada a Genova. Inizialmente, i lavoratori hanno protestato davanti al magazzino dell’azienda di Bolzaneto. Successivamente, un gruppo si è spostato nel piazzale della Camionale, nei pressi di via Cantore, dove ha dato vita ad un presidio mobile: dopo aver marciato sulle strisce pedonali, si sono spostati sulla carreggiata, paralizzando di fatto il traffico. A causa di questa azione, l’accesso al casello autostradale di via Cantore è stato chiuso per poco più di mezz’ora.

Lo sciopero, indetto per l’intera giornata, è in protesta contro la decisione dell’azienda di licenziare quattro giovani edili. Marco Carmassi, Segretario Generale Filcams Cgil Liguria, ha commentato: “Siamo di nuovo in sciopero per denunciare una situazione inaccettabile: dopo quelli del febbraio scorso, altri quattro licenziamenti alla Socotec, che non rispetta regole e contratti di lavoro”.

La situazione è stata definita “scandalosa” anche da Federico Pezzoli, Segretario Generale Fillea Cgil Genova. Pezzoli ha sottolineato che Socotec è una multinazionale con un migliaio di dipendenti, specializzata in infrastrutture e operante per Autostrade: “Una potenza economica che dopo una lunga trattativa ha dovuto stabilizzare un centinaio di lavoratori precari che vengono impiegati nei cantiere del genovesato ma che oggi si rivale su quattro giovani ragazzi”.