Protesta

Socotec licenzia quattro lavoratori edili, la denuncia Fillea Cgil: “Sciopero e presidio”

"Licenziati perché l’azienda non intende sostenere il costo del contratto edile, giudicato troppo oneroso. Siamo al paradosso"

edilizia cantiere lavori operai

Genova. Quattro lavoratori edili sono stati licenziati dalla Socotec di Genova.

La denuncia arriva dalla Fillea Cgil, che ha organizzato per venerdì 26 settembre a partire dalle 8 un presidio davanti al magazzino aziendale di Bolzaneto.

“Quattro giovani edili vengono licenziati perché l’azienda non intende sostenere il costo del contratto edile, giudicato troppo oneroso. Siamo al paradosso che un leader europeo di queste dimensioni licenzia per risparmiare sul costo del lavoro: una vergogna”, ha detto Federico Pezzoli, segretario generale Fillea Cgil Genova.

La Socotec opera in tutta Europa ed è attiva nel campo delle ispezioni, test e certificazioni delle costruzioni e delle infrastrutture e conta un migliaio di dipendenti in Italia e circa una ottantina a Genova. Nel febbraio scorso era stata oggetto di una ampia contestazione sindacale per aver licenziato due giovani tecnici, fatto dal quale era nata una forte mobilitazione messa in campo da Fillea e Filcams.

“Oggi la Socotec si distingue per un altro grave comportamento che ha scatenato la protesta di lavoratrici e lavoratori che domani, venerdì 26 settembre scenderanno in sciopero”.

