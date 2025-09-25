  • News24
La nave delle armi Slnc Severn respinta a Livorno, Cgil e Filt: “Pronti a respingerla anche qui”

I sindacati temono che la nave possa fare rotta verso la Liguria, e si preparano a “intervenire nel caso in cui cui questa punti la prua verso un porto ligure”.

slnc severn

Genova. Cgil Liguria e Filt Liguria con lo sguardo puntato sul mare la Slnc Severn, la “nave delle armi” battente bandiera dell’Alaska respinta dai portuali di Livorno.

I sindacati temono che la nave possa fare rotta verso la Liguria, e si preparano a “intervenire nel caso in cui cui questa punti la prua verso un porto ligure”.

Secondo alcune fonti la nave trasporta mezzi militari destinati a Camp Darby, base militare dell’esercito italiano dove sono stanziate e operano unità militari statunitensi: “La nave risulta carica di armi e strumenti di offesa destinate al genocidio del popolo palestinese – sottolineano da Cgil Liguria e Filt Liguria – Da una verifica effettuata la nave non risulta più localizzabile sui siti destinati al traffico marittimo internazionale e pertanto al momento non si è in condizione di conoscere la rotta né il porto di destinazione finale”.

I lavoratori non saranno complici del genocidio”, concludono i sindacati.

