Genova. La sindaca Silvia Salis ha accompagnato i sindaci che hanno partecipato all’evento promosso da Anci a Palazzo Ducale nei palazzi dei Rolli, per mostrare loro una delle eccellenze culturali della città con l’assessore alla Cultura del Comune di Genova Giacomo Montanari.

La sindaca Silvia Salis e i sindaci metropolitani nei palazzi dei Rolli

Il tour si è focalizzato in particolare su Palazzo Vincenzo Imperiale, dove l’assessore Montanari ha illustrato gli affreschi e le opere d’arte della dimora che ospitò anche il pittore fiammingo Pietro Paolo Rubens.

“È stato un piacere ospitare i colleghi sindaci e accompagnarli alla scoperta dei Palazzi dei Rolli, simbolo di un patrimonio culturale che ci rende orgogliosi e che rappresenta la storia e la ricchezza artistica di Genova nel mondo – ha detto Silvia Salis – Questa edizione speciale dei Rolli Days legata al Salone Nautico celebra i Signori del Mare, ossia le famiglie genovesi che hanno fatto della nostra città una potenza marinara e commerciale di rilievo europeo. Vivere questa esperienza attraverso visite guidate e iniziative culturali, significa valorizzare le radici profonde della nostra città, promuovendo la cultura e l’identità genovese in un contesto internazionale, affinché possa essere conosciuta e apprezzata da un pubblico sempre più vasto. Continueremo a investire nella cultura come strumento di crescita, inclusione e identità, nella convinzione che arte e bellezza siano patrimonio di tutti”.

“È stato un grande onore accompagnare i sindaci, ospiti a Genova per l’evento Anci, alla scoperta dei Palazzi dei Rolli, patrimonio UNESCO e segno tangibile del ruolo internazionale di Genova in campo artistico – ha aggiunto l’assessore Montanari – Questa visita rappresenta un’occasione importante per rafforzando il legame tra Genova e le altre città italiane sotto il profilo della valorizzazione del patrimonio storico e artistico e della formazione alle professioni culturali, un tema strategico per tutto il nostro Paese”.

I Rolli Days del 20 e 21 settembre

I palazzi dei Rolli apriranno le loro porte al pubblico il 20 e il 21 settembre per i Rolli Days organizzati in concomitanza con il Salone Nautico, e le prenotazioni sono quasi sold out. Gli ultimi posti disponibili sono prenotabili al link https://rollidays.happyticket.it/

Sabato 20 dalle 18.30 alle 22 alcuni palazzi dei Rolli in via Garibaldi effettueranno un’apertura straordinaria e potranno essere visitati senza prenotazione, accompagnati dai divulgatori scientifici.

Inoltre, allestimenti di luci artistiche e postazioni musicali accompagneranno i visitatori durante l’orario dell’aperitivo. In prossimità di ogni palazzo verranno allestite postazioni con eccellenze “Genova Gourmet” per creare speciali cocktail con prodotti locali ispirati ai palazzi protagonisti.

Con l’AperiRolli, ogni visitatore avrà a disposizione una mappa con l’elenco dei siti aperti e delle postazioni. Per concludere, alle 22 musica in via Garibaldi con i DJ set di Fel, Gutta, Luke, Kalsa.