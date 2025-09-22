  • News24
La sindaca Salis incontra a Tursi l’ambasciatrice della Lettonia

L’incontro è stata un’occasione per discutere di possibili collaborazioni sui temi della cooperazione economica e degli investimenti, ma anche delle infrastrutture e della digitalizzazione

Generico settembre 2025
Genova. La sindaca di Genova Silvia Salis, insieme all’Assessore a Patrimonio, Demanio marittimo e Partecipazione dei cittadini alle scelte dell’Amministrazione, Davide Patrone, ha ricevuto lunedì mattina a palazzo Tursi l’ambasciatrice della Repubblica di Lettonia in Italia, Elita Gavele.
Con lei erano presenti Guntis Rubins, capo della rappresentanza dell’Agenzia per gli investimenti e lo sviluppo della Lettonia in Italia, e Alberto Banchero, console onorario della Repubblica di Lettonia in Liguria.
L’incontro è stata un’occasione per discutere di possibili collaborazioni sui temi della cooperazione economica e degli investimenti, ma anche delle infrastrutture e della digitalizzazione, ambiti nei quali il capoluogo ligure e il Paese baltico vedono importanti opportunità di crescita comune.
La visita a Palazzo Tursi fa parte di un programma di due giorni a Genova, che prevede anche momenti di confronto con istituzioni locali e rappresentanti del mondo economico e imprenditoriale ligure, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti tra la Lettonia e la nostra regione.
Al termine del colloquio, entrambe le parti hanno espresso la volontà di mantenere vivo il dialogo, auspicando una sempre maggior cooperazione a livello di territori, di comunità e di business.
