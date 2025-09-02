Sicurezza stradale, i controlli rafforzati della polizia: verificate 75 persone, tre sanzionati

Genova. La Polizia di Stato di Genova, nel week end, ha intensificato i controlli sulla viabilità ordinaria, con l’obiettivo di prevenire la guida in stato di ebbrezza e garantire maggiore sicurezza sulle strade.

Nello specifico, otto pattuglie, distribuite in punti strategici della movida locale nonché di interesse turistico del levante genovese, in diverse fasce orarie, hanno controllato settantacinque persone a bordo di cinquanta veicoli.

Tre conducenti, di cui uno minorenne e un neopatentato, sono risultati positivi all’alcoltest e sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica a tutela dell’incolumità di tutti gli utenti della strada.