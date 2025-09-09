  • News24
I soccorsi

Si ribalta con il trattore a Masone: portato con l’elicottero al San Martino, è grave

E' successo nel pomeriggio. L'uomo, 73 anni, è stato stabilizzato e intubato

Masone. Un uomo di 73 anni si è ribaltato questo pomeriggio con il trattore mentre lavorava la terra nel suo campo a Masone. E’ successo intorno alle 16 di oggi pomeriggio.

Subito mobilitati i soccorsi con la centrale operativa del 118 che ha inviato l’automedica Golf 5, la croce rosa di Masone e l’elicottero Drago.

L’uomo che ha riportato diversi gravi traumi è stato stabilizzato e intubato dal medico, poi il trasporto in elicottero fino al San Martino. Le sue condizioni sono giudicate gravi.

