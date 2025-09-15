  • News24
Si butta nel Bisagno col Rolex appena rubato: ladro fermato dopo cinque ore di appostamento

Si tratta di un 27enne. Domenica pomeriggio aveva strappato l'orologio dal polso di un turista giapponese e per scappare si era nascosto in uno dei tunnel che sfociano nel torrente

cade nel bisagno

Genova. È stato arrestato l’uomo che domenica pomeriggio ha strappato un Rolex dal polso di un turista e per scappare si è buttato nel Bisagno. Si tratta di un 27enne cittadino algerino, bloccato dalla polizia poco dopo il furto.

La polizia è intervenuta dopo la segnalazione della vittima, un turista giapponese derubato mentre attraversava la strada in piazza delle Americhe, a pochi passi dalla stazione di Brignole, poco prima delle 17 di domenica.

Circa 50.000 euro il valore dell’orologio, con cui il ladro è scappato prima verso la galleria di via Canevari e poi verso il Bisagno, dove si è buttato.

La caduta è stata di circa quattro metri, ma non lo ha fermato. Il giovane si è infatti infilato in un tunnel adibito a scolmatore delle acque cercando di scappare, ma gli agenti delle volanti, con l’ausilio dei vigili del fuoco e di militi del 118, sono rimasti in zona sino alle 21, sino a quando da uno dei tunnel sorvegliati l’uomo è uscito a carponi.

Immediatamente bloccato, è stato arrestato e condotto nel carcere di Marassi.

