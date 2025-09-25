  • News24
Iniziativa

Settimana mondiale dell’allattamento, incontri gratuiti e aperti a tutti al Galliera

Dal primo al 6 ottobre 2025, ogni giornata sarà dedicata a un tema specifico, per offrire occasioni di confronto, informazione e condivisione

allattamento

Genova. In occasione della Settimana Mondiale dell’Allattamento (SAM) 2025, dall’1 al 7 ottobre il Dipartimento Materno Infantile dell’E.O. Ospedali Galliera propone un calendario di incontri e attività gratuite dedicate alle famiglie, con l’obiettivo di promuovere, sostenere e valorizzare la cultura dell’allattamento e della genitorialità consapevole.

Dal primo al 6 ottobre 2025, ogni giornata sarà dedicata a un tema specifico, per offrire occasioni di confronto, informazione e condivisione, in un clima accogliente e a misura di famiglia:

  • 1 ottobre – Benessere mamma
  • 2 ottobre – Il ruolo dei padri
  • 3 ottobre – Nati per leggere
  • 4 ottobre – Benessere bimbo
  • 6 ottobre – Allattamento

Gli incontri si svolgeranno presso l’Ospedale Galliera e la Biblioteca Edmondo De Amicis, grazie alla collaborazione di operatori sanitari, associazioni e realtà del territorio.

Tutte le attività sono gratuite, ma a numero chiuso, per garantire piccoli gruppi e favorire un clima di ascolto, partecipazione e scambio tra le famiglie e i professionisti.

“Siamo orgogliosi di essere l’unico Ospedale Baby Friendly in Liguria – dice la Direzione del Dipartimento Materno Infantile del Galliera – e di poter offrire occasioni di incontro e confronto che aiutino le famiglie a sentirsi sostenute in un passaggio così importante della vita”.

