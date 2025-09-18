Settimana Europea della Mobilità, il pedibus e l’urbanistica tattica al centro di due eventi

Genova. Nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità, il Comune di Genova ha organizzato due appuntamenti che richiamano il tema di quest’anno, ovvero “Mobilità per tutti”.

Venerdì 19 settembre, a partire dalle 15, in piazza Rolando a Sampierdarena, ci sarà “Genova Street Lab: un mare di novità”, con l’allestimento di un mercatino a cura del Civ dove sarà presente anche un gazebo curato da Avventura Urbana che, oltre a fornire informazioni alla cittadinanza sul progetto Genova Street Lab, realizzato nel quartiere con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo, raccoglierà idee e spunti nel quadro del percorso condiviso con il territorio per la messa a terra degli interventi di urbanistica tattica nella zona di via Rolando ed attorno al plesso Salgari per la valorizzazione e la messa in sicurezza dei percorsi Pedibus.

Proprio al Pedibus, ovvero al “bus a piedi” composto dai bimbi che vanno a scuola tutti assieme imparando a muoversi in maniera sana ed eco-friendly, sarà dedicata martedì 22 settembre una conferenza-laboratorio al Genova Blue District di via del Molo 65R.

“La Settimana Europea della Mobilità è un’occasione unica per diffondere in tutta la città la cultura dell’urbanistica tattica che, abbinata alla creazione di aree pedonali nei vari quartieri, anche in via sperimentale, può migliorare sensibilmente il modo di fruire degli spazi pubblici, rendendoli più accoglienti, accessibili e sostenibili”, spiega l’assessora al Verde e all’Urbanistica Francesca Coppola.

L’appuntamento di martedì, in particolare, è organizzato dal CEAS del Comune di Genova in collaborazione con la direzione Smart Mobility e ASL3, ed è destinato a mobility manager scolastici, insegnanti e a tutti i genitori attivi o interessati ad attivarsi in merito al progetto Pedibus. Obiettivo, spiega ancora Coppola, per sensibilizzare tutti gli stakeholder sull’andare a piedi a scuola, bambini e genitori che li accompagnano, per ridurre l’inquinamento urbano e promuovere uno stile di vita più sano e rispettoso dell’ambiente”.

L’incontro – info e iscrizioni al link https://shorturl.at/GJpr6 – verterà anche sul cosiddetto “Pedibus tattico”. “Si tratta – spiega Coppola – del Pedibus che la scuola Salgari di Sampierdarena organizzerà su percorsi sicuri e riconoscibili proprio grazie alle azioni previste da Genova Street Lab grazie al sostegno che il Comune ha ricevuto da Fondazione Compagnia di San Paolo: un modello che intendiamo replicare in futuro in altre zone della città per migliorare la qualità dello spazio pubblico e costruire quartieri a misura di persona dove i cittadini possano vivere in aree urbane più vivibili e inclusive».

“Tra urbanistica tattica e pedonalizzazioni – conclude l’assessore comunale alla Mobilità sostenibile Emilio Robotti – esiste una naturale simbiosi che consente di mettere in campo, con una prima doverosa fase di sperimentazione e in condivisione con i vari territori, le soluzioni più adatte a promuovere una mobilità urbana dove andare a piedi e in bicicletta, utilizzare i mezzi pubblici e i servizi di car, scooter e bike sharing, diventino via via un’abitudine per la maggior parte delle nostre concittadine e concittadini. Sulle pedonalizzazioni, in particolare, vogliamo cambiare passo rispetto al passato: lo faremo ascoltando le esigenze delle persone e delle realtà produttive e commerciali di ogni singolo territorio, per mettere in campo misure capaci di migliorare concretamente la qualità della vita in termini di rigenerazione urbana, sostenibilità e aggregazione”.

Tutti gli eventi genovesi della Settimana Europea della Mobilità sono disponibili qui.