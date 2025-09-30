Settimana dell’allattamento materno: in sette video i consigli dello specialista Asl3

Genova. In occasione della Settimana per l’Allattamento Materno 2025, dall’1 al 7 ottobre, Asl3 rinnova il proprio impegno nel promuovere e sostenere l’allattamento, riconosciuto come fondamentale per la salute e il benessere di mamme e bambini.

Il latte materno offre benefici nutrizionali, immunitari ed emotivi: protegge il neonato da infezioni, favorisce uno sviluppo sano e rafforza il legame madre-bambino. Allo stesso tempo, per la madre l’allattamento può contribuire alla ripresa post-partum e ridurre il rischio di alcune patologie, come il tumore al seno.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda l’allattamento esclusivo per i primi sei mesi di vita, con prosecuzione fino ai due anni o oltre, insieme all’introduzione di alimenti complementari. Sostenere le madri in questo percorso è fondamentale, anche attraverso servizi dedicati, ambienti accoglienti e una corretta informazione.

Per valorizzare questa pratica, le strutture di Consultorio Familiare e Neonatologia ASL3 propongono una serie di video consigli degli specialisti — pediatri, neonatologi, ostetriche e infermiere pediatriche — che offrono indicazioni pratiche, supporto e risposte alle domande più frequenti sull’allattamento.

I video verranno pubblicati sui social di Asl3 (Instagram, Facebook, YouTube) con il seguente calendario:

Mercoledì 1 ottobre – Lorella Mazzarello, direttore Neonatologia Asl3: “La ricchezza del microbiota nell’allattamento e la donazione del latte”

Giovedì 2 ottobre – Paola Sarni, referente dei pediatri consultoriali Asl3: “I servizi di Asl3 a disposizione delle neo mamme”

Giovedì 2 ottobre – Gisella Morettini, infermiera ICBLC (International Board Certified Lactation Consultant) Neonatologia Asl3 : “Che posizione per allattare?”

Venerdì 3 ottobre – Francesco Mori, pediatra consultoriale Asl3: “Per un approccio transculturale all’allattamento”

Lunedì 6 ottobre – Liz Beth Rodriguez Torrez, ostetrica Consultorio Asl3: “Alimentazione e allattamento”

Martedì 7 ottobre – Gerardina D’Ambrosio, responsabile organizzazione e gestione attività ostetriche Ginecologia e Ostetricia Asl3: “Il dolore nell’allattamento”

Martedì 7 ottobre – Patrizia Robotti, infermiera pediatrica Consultorio Asl3: “i corsi post-parto in Asl3”