Sestri Ponente, uomo accoltellato al culmine di una lite: fermato l’aggressore

È successo in strada sabato mattina in via Menotti: ferito a una gamba, è stato portato al San Martino in codice giallo

Genova. Violenta lite questa mattina in via Menotti, a Sestri Ponente. Protagonisti due uomini, uno dei quali è rimasto ferito a causa di una coltellata alla gamba.

È successo poco dopo le 7.30. Ricevuta la chiamata, i soccorritori si sono precipitati sul luogo dell’aggressione in codice rosso con Croce Verde Pegliese, Volontari del Soccorso della Fiumara, l’automedica Golf 4 del 118. Sul posto anche i carabinieri.

Le condizioni del ferito sono risultate poi meno gravi del previsto e l’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Martino di Genova.

I due uomini coinvolti sono entrambi di origine magrebina. I carabinieri hanno fermato l’aggressore e lo hanno portato in caserma. Ignoti per il momento i motivi della lite.

