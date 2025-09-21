Sestri Ponente, la denuncia del Siap: “Commissariato di polizia al limite della sopravvivenza”

Genova. “Il commissariato di polizia di Sestri Ponente è arrivato a un punto critico: siamo al limite della sopravvivenza operativa”. È la denuncia di Roberto Traverso, segretario del Siap Genova: “Se non verranno assegnate immediatamente almeno tre nuove unità, di cui un sottufficiale, non sarà più possibile garantire i servizi minimi essenziali per i cittadini. Questo significa che rischiano di saltare l’apertura dell’ufficio denunce, la trattazione degli atti e persino la presenza della volante sul territorio. Altro che garantire la copertura serale, come vorrebbe continuare a fare la Questura: oggi non ci sono neppure le condizioni per assicurare un presidio stabile durante le ore diurne.

“A questa situazione già drammatica si aggiunge la quasi totale mancanza di risorse per l’attività investigativa di iniziativa – prosegue il sindacato -. Oggi il commissariato riesce a portare avanti soltanto l’attività su delega della Procura della Repubblica, senza più margini per operare indagini autonome. Questo è un aspetto gravissimo, che si riflette in modo diretto sulla capacità di contrasto dei reati.

Un esempio emblematico riguarda i procedimenti legati al Codice Rosso, una delle piaghe sociali più difficili da affrontare e che mette quotidianamente a dura prova il commissariato, già in gravissima difficoltà sul piano delle risorse e delle energie operative”.

“I commissariati – prosegue Traverso – sono una risorsa irrinunciabile per la sicurezza dei cittadini, perché rappresentano l’unico vero presidio di prossimità sul territorio. La carenza di personale è un problema nazionale che investe tutte le forze dell’ordine, ma a Sestri Ponente la situazione è ormai esplosiva: il questore deve intervenire subito disponendo un rafforzamento concreto, altrimenti si rischia di lasciare un intero quartiere senza la garanzia di quei servizi che i cittadini considerano indispensabili. Ma non basta. Per affrontare la questione della sicurezza urbana a Genova serve una strategia più ampia: le forze presenti sul territorio devono essere coordinate e rafforzate. In particolare, il SIAP ribadisce la necessità che la Polizia Locale sia potenziata numericamente nel municipio di Sestri Ponente e messa nelle condizioni di lavorare in sinergia con i commissariati, soprattutto per quanto riguarda i controlli amministrativi”.

Il Siap chiede in primo luogo “il rafforzamento immediato del commissariato di Sestri Ponente con almeno tre unità aggiuntive dalla Questura, per garantire i servizi essenziali e ridare respiro anche all’attività investigativa, oggi ridotta al minimo indispensabile” e in seconda istanza il “rafforzamento della polizia locale nel municipio di competenza, così da poter attivare controlli sistematici sul rispetto delle ordinanze e sul degrado urbano, in stretta collaborazione con le forze di polizia dello Stato”.

“Solo un vero gioco di squadra, con il coordinamento operativo tra polizia di stato, carabinieri e polizia locale, potrà restituire sicurezza e fiducia ai cittadini di Sestri Ponente e, più in generale, a tutta Genova – ribadisce infine il sindacato di polizia -. Senza interventi immediati e senza un reale coordinamento sul territorio, i commissariati non potranno più sopravvivere, e a pagare il prezzo sarà la collettività”.