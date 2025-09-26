  • News24
Sestri Ponente, una giornata senz’acqua per una parte del quartiere: lavori alla rete idrica

Ecco dove e quando: alla riapertura delle condotte si potrebbero verificare locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua che si risolveranno comunque in breve tempo

Genova. Ireti comunica che, a causa di lavori programmati di manutenzione della rete idrica, il giorno Lunedì 29 Settembre 2025 dalle ore 08:00 alle ore 18:00 sarà sospesa l’erogazione dell’acqua alle utenze allacciate in alcune vie del Comune di Genova.

Ecco dove: Via Angelo Siffredi, via Enrico Albareto , via Buccari e vie limitrofe. Abbassamenti di pressione potrebbero interessare altre abitazioni e utenze della zona.

Alla riapertura delle condotte si potrebbero verificare locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua che si risolveranno comunque in breve tempo. In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore, i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.

