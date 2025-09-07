Sestri Ponente, trovato cadavere nel greto del Molinassi

Genova. Choc domenica mattina a Sestri Ponente, dove un uomo che stava portando a passeggio il cane ha notato il cadavere di un uomo nel greto del torrente Molinassi.

L’allarme è scattato alle 7 del mattino. L’uomo, sotto choc, è entrato nella tabaccheria vicina e ha chiesto alla proprietaria di chiamare un’ambulanza. Hanno quindi chiamato il 112 e mobilitato i soccorsi. La vittima è uno giovane nordafricano, ancora non identificato, con una profonda ferita alla testa.

“Sicuramente è successo nella notte – spiega la titolare della tabaccheria di via Sant’Alberto – solitamente al pub ci sono molti ragazzi, difficile che sia successo mentre era ancora aperto”.

Sul posto sono arrivate le ambulanze, i carabinieri e i vigili del fuoco. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso e attendere l’arrivo del medico legale.

I carabinieri hanno avviato le indagini: l’ipotesi è che l’uomo, tra i 20 e i 30 anni, sia caduto nel tentativo di salire o sedersi sul muretto che costeggia il greto.