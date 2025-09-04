  • News24
Raddoppio

Sestri Levante, sorpresa sulla spiaggia di Sant’Anna: i nidi di tartaruga sono due

La scoperta è stata fatta per puro caso da due cittadini che hanno notato nel parcheggio alcuni esemplari

Generico settembre 2025

Sestri Levante. Non uno, ma ben due nidi di tartaruga Caretta caretta sulla spiaggia di Sant’Anna, a Sestri Levante.

La scoperta è stata fatta per puro caso da due cittadini che hanno notato nel parcheggio di Sant’Anna alcuni esemplari di tartaruga. Hanno quindi contattato il Gruppo Ligure Tartarughe (Glit) e gli operatori del Comune che hanno presidiat

I piccoli sono stati raccolti e portati alla riva, e altri sono stati visti sulla spiaggia. Non avendo visto la madre deporre le uova, non si sa con certezza dove sia il nido, che potrebbe essere ancora attivo.

In attesa di indicazioni dagli esperti, dunque, il Comune ha chiesto ai cittadini e ai turisti che usano la spiaggia di Sant’Anna di fare particolare attenzione per evitare che il nido, sotto la sabbia, possa essere calpestato con conseguenze per le uova e i tartarughini rimasti.

