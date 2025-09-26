Servizio di psicologia pubblico e gratuito per tutti, Salis firma la proposta di legge

Genova. La sindaca di Genova Silvia Salis ha firmato oggi la proposta di legge di iniziativa popolare Diritto a Stare Bene. La prima cittadina ha incontrato i promotori del progetto per istituire in Italia un servizio nazionale di psicologia pubblico e gratuito.

La campagna di raccolta firme punta a raggiungere 50mila sottoscrizioni necessarie per presentare la proposta di legge al Parlamento e rendere il benessere psicologico un diritto garantito a tutte e a tutti.

“Ho firmato e invito tutti a firmare per l’istituzione del servizio nazionale di psicologia – dice la sindaca Salis in un video sui suoi canali social – La salute mentale è un diritto. Nel nostro paese c’è bisogno di più prevenzione e l’istituzione di psicologi pubblici e gratuiti è fondamentale per aiutare le cittadine e i cittadini ad affrontare le sfide e le difficoltà dei nostri giorni. Prendersi cura del benessere di tutti e migliorare la qualità dello stare bene”.

La campagna di raccolta firme è coordinata da Pubblica, ente del terzo settore che lavora per allargare lo spazio dei diritti. “Grazie per il sostegno e l’adesione alla sindaca Salis e alla sua Giunta – ha detto Francesco Maesano, coordinatore nazionale della campagna – Quando leggiamo che a persone come Paolo Mendico bisognava offrire più supporto noi rispondiamo che erano la sua scuola e la sua classe a dover essere prese in carico. Vanno curati i contesti nei quali viviamo con una presenza psicologica costante, nelle aule e negli uffici, negli ospedali e nello sport. Noi proponiamo di farlo concentrando le risorse su una vera rete psicologica nazionale pubblica di comunità che prevenga la violenza e l’esclusione sociale dove nascono”.