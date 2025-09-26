Servizio bus sostitutivo ferrovia Genova – Casella, dal 29 settembre l’orario invernale

Genova. Da lunedì 29 settembre entra in vigore l’orario invernale della ferrovia Genova-Casella. Con la conclusione del periodo estivo, il servizio torna a essere interamente effettuato con autobus sostitutivi. La linea ferroviaria è infatti interessata da importanti interventi infrastrutturali sull’intero tracciato.

Amt riporta l’orario completo dei bus sostitutivi

Orario feriale (dal lunedì al venerdì) in vigore da lunedì 29 settembre

Partenze da Genova: 7.31 – 9.03 -10.30 – 12.06 -13.22 – 14.30 – 16.48 – 18.00 – 19.33

Partenze da Casella: 6.18 – 7.21 – 8.53 – 10.38 – 13.18 – 14.53 – 16.38 – 18.09 – 19.18

Orario del sabato e festivo in vigore da sabato 4 ottobre

Partenze da Genova: 9.00 – *10.18 – 11.58 – *13.08 – *14.43 – 16.15 – *17.40 – 19.10

Partenze da Casella: 7.35 -10.32 – *13.16 – 14.52 – *16.20 – 17.52 – *19.00

Le partenze da Genova vengono effettuate da piazza Manin.

*le corse sono soppresse nei giorni 25 e 26 dicembre 2025 – 1 e 6 gennaio 2026