Genova. Dopo il secondo attacco di questa notte a una barca della Global Sumud Flotilla gli studenti dell’Unige del collettivo Cambiare Rotta avviano la mobilitazione di solidarietà agli attivisti e occupano il rettorato dell’Università in via Balbi 5.

“Siamo qui per cominciare un presidio permanente – dicono – e abbiamo portato le tende anche perché il rettore dell’Università di Genova è uno dei pochi a non aver espresso solidarietà alla Global Sumud Flotilla”.

L'occupazione del rettorato dell'Università di Genova

“Dai portuali di Genova è nata una promessa che anche dall’Università vogliamo rinnovare – dicono gli studenti – se succede qualcosa alla Flotilla c’è un equipaggio di terra determinato a bloccare tutto, dai porti alle università, Sarà sciopero generale in tutto il Paese”.

Il viaggio della Flotilla è “una sfida ad Israele e al progetto sionista e come studenti non possiamo che supportare dai nostri atenei questa importante missione umanitaria e condannare lo stato di Israele.

È una sfida però anche al governo italiano – aggiungono – da troppo tempo complice di Israele attraverso legami diretti e strumenti come la formazione e la ricerca. Non siamo più disposti a tollerare il terrorismo di Israele e la sua completa impunità e vogliamo la rottura immediata di ogni rapporto politico, economico, militare, accademico“.

Gli studenti genovesi che hanno piantano le tende nell’atrio del rettorato chiedono “giustizia per ogni palestinese ucciso, per ogni bambino morto di fame, per ogni medico e giornalista assassinato. Israele deve essere isolato, boicottato, sanzionato. Genocidio, pulizia etnica, occupazione e apartheid devono finire ora”.

Gli studenti dell’Unige hanno anche srotolato uno striscione “Block the University, all eyes on the flotilla”. “Come studenti ci uniamo ai lavoratori dei porti e a altri settori operai che sono già pronti e stanno preparando lo sciopero generale con l’Unione Sindacale di Base. Se bloccano la Flotilla blocchiamo tutto“.