Il punto

Primo giorno di scuola tra i cantieri del Pnrr, Salis: “Chiederemo delle deroghe”

"Ci sono stati avanzamenti, però la nostra intenzione è quella di portare a termine i cantieri nel minor tempo possibile. Sono tempistiche stringenti"

salis ferrante bruzzone

Genova. La sindaca di Genova Silvia Salis, accompagnata dall’assessore alle manutenzioni Massimo Ferrante e dall’assessora alla scuola Rita Bruzzone, ha scelto la scuola elementare Diaz, a San Fruttuoso, per augurare in bocca al lupo agli studenti e alle studentesse che oggi hanno iniziato la scuola.

L’occasione è stata buona anche per fare il punto sulle opere e i cantieri legati all’edilizia scolastica finanziati tramite Pnrr e sulle misure adottate per far fronte alla carenza di insegnanti: “È ovvio che ci siano dei disagi, purtroppo sono inevitabili – ha detto Salis – però bisogna guardarli con la prospettiva di creare degli ambienti sani e proiettati nel futuro, con dei servizi che siano all’altezza di quello che si aspettano le famiglie e chi nella scuola lavora”.

“Ci sono stati avanzamenti, però la nostra intenzione è quella di portare a termine i cantieri nel mio tempo possibile – ha proseguito Salis – Sono tempistiche stringenti, legate al Pnrr, per cui si dovranno chiedere ovviamente delle deroghe. Lo faremo, perché i lavori sono tantissimi, ma ripeto, sono lavori che ci permetteranno di dare un servizio più ampio alle famiglie di Genova”.

L’assessore Ferrante, dal canto suo, ha confermato gli investimenti del Comune sugli impianti, sottolineando il suolo centrale di Aster: “La partecipata si occupa di manutenzione ordinaria e straordinaria, e anche di impiantistica. Solo quest’estate sono stati spesi 350.000 euro per l’adeguamento impiantistico, sono state sostituite tutte le plafoniere a LED e sono stati fatti interventi sulle porte tagliafuoco. Aster fa un lavoro molto prezioso che spesso non si sa”.

