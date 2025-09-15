Genova. Il momento tanto atteso è arrivato, lunedì 15 settembre gli studenti liguri tornano a scuola per la prima campanella che segna l’inizio delle lezioni.

Circa 160.000 gli alunni e le alunne che, tra scuola d’infanzia, primaria, medie e liceo tornano in classe nella nostra regione. I giorni di lezione saranno 206 e la scuola terminerà l’11 giugno 2026.

Ritorno a scuola tra divieti e criticità

Il ritorno in classe, quest’anno, coincide con una novità, e cioè il divieto assoluto di utilizzare i cellulari. La circolare del ministro Valditara ne vieta l’uso anche a ricreazione e lo stabilisce anche per gli studenti delle superiori, mentre prima il divieto prima riguardava gli studenti fino alle scuole medie. A questo si aggiungono le criticità legate al personale, sia quello ATA sia nel corpo docente: troppi ancora i posti vacanti secondo la denuncia della UIL.

C’è poi un problema legato al trasporto pubblico: lunedì parte l’orario invernale di Amt con conseguente aumento delle corse proprio per far fronte al rientro a scuola. L’azienda però è nel pieno della sua crisi finanziaria, e fa i conti con una carenza di personale e con il blocco delle assunzioni sino a fine anno. Lunedì sono 62 i turni scoperti, che potrebbero tradursi in altrettanti autisti (e autobus) in meno in servizio se non si riuscirà a mettere una pezza attraverso il ricorso agli straordinari.

Le visite della sindaca Silvia Salis e del presidente della Regione Marco Bucci

Divieti e criticità a parte, lunedì 15 settembre per migliaia di studenti e studentesse liguri è una giornata molto importante, e a a salutarli e augurare loro in bocca al lupo ci saranno anche le istituzioni.

La sindaca Silvia Salis ha scelto di presentarsi alla scuola d’infanzia Diaz, a San Fruttuoso, per salutare studenti e studentesse che tornano in classe. L’assessora Cristina Lodi ha invece portato i saluti della sindaca Salis ai bambini e ai ragazzi che hanno iniziato l’anno scolastico all’Istituto Don Bosco di Sampierdarena.

“Ringrazio l’istituto Don Bosco per l’importante lavoro socioeducativo, che da anni svolge nel quartiere – ha detto Lodi – Voi giovani siete il futuro della nostra città e siete voi giovani a dover dare un messaggio di cambiamento, per rendere Genova un posto più vivibile e più inclusivo. È un compito importante e di grande responsabilità. Noi, come istituzione, saremo sempre al vostro fianco”.

Il presidente della Liguria Marco Bucci ha optato invece per Sori, dove saluterà gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado.