Scuole dell’infanzia, manca il personale: sospeso il tempo pieno alla Coccinella e alla Mimosa. Protesta delle famiglie

Genova. L’improvvisa sospensione del servizio di tempo pieno nelle scuole dell’infanzia comunali Mimosa (Via Mogadiscio) e Coccinella (Via Benedetto da Porto) ha scatenato la preoccupazione delle famiglie dei piccoli iscritti. La decisione, comunicata a pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico, è stata presa a causa della carenza di personale.

La situazione ha costretto i genitori a una rapida riorganizzazione degli orari di lavoro e della gestione familiare , causando disagi anche per i bambini, che perdono momenti importanti di continuità educativa e socializzazione. “Pensare che la sezione Primavera del Coccinella quest’anno doveva passare da tempo parziale a tempo pieno, una fantastica opportunità educativa per i bimbi di 2 e 3 anni – racconta la mamma di un iscritto – Tuttavia la mancanza di personale qualificato non lo ha concesso, costringendo una delle maestre a spostarsi di classe per poter avviare gli inserimenti dei più piccolini, penalizzando così le sezioni dei mezzani e dei grandi, con conseguenti difficoltà organizzative alle famiglie. Il tutto a discapito dei bambini”.

Le famiglie chiedono alle istituzioni di trovare al più presto una soluzione per ripristinare il servizio e dare risposte certe, con tempi definiti e misure immediate per ridurre al minimo i disagi. I genitori sottolineano che non si tratta solo di orari, ma del diritto dei bambini a un percorso educativo stabile e della possibilità per le famiglie di conciliare vita lavorativa e cura dei figli.

La risposta del Municipio: “Collaborazione per rafforzare il servizio”

Sulla questione è intervenuto l’assessore municipale ai servizi scolastici, Roberto D’Avolio, che oggi ha incontrato i genitori per affrontare la questione. “Come Municipio in sinergia con l’assessora Bruzzone abbiamo voluto incontrare direttamente le famiglie, prima con quelle della scuola dell’infanzia Coccinella e poi i genitori della scuola Mimosa. Crediamo molto nel valore del servizio educativo offerto dal Comune di Genova e riteniamo necessario che si superino il prima possibile le difficoltà che stanno vivendo le famiglie“.

D’Avolio ha anche evidenziato la necessità di un confronto più ampio per riorganizzare il servizio: “Occorre avviare un ragionamento più ampio di riorganizzazione del servizio, che veda coinvolti genitori, sindacati, assessorato comunale e tutte le parti interessate. Solo così sarà possibile rimodulare l’offerta in base ai bisogni reali del territorio e garantire un percorso stabile e condiviso, capace di evitare in futuro criticità come quelle che oggi stiamo affrontando. Il sistema educativo 0-6 è un’eccellenza della nostra città e merita di essere rafforzato con la collaborazione di tutti”.

Nel frattempo da Comune di Genova arriva la notizia che sono iniziati ufficialmente i colloqui per i nuovi insegnanti destinati alle scuole dell’infanzia gestite dalla civica amministrazione.