Emergenza insegnanti, spostamenti temporanei per Glicine e Bernabò Brea. La corsa alle supplenze del Comune

Genova. La mancanza di personale scolastico continua a creare disagi a Genova. Due scuole dell’infanzia, la Glicine e la Bernabò Brea, sono al centro di una polemica dopo che alcune sezioni sono state temporaneamente sospese o riorganizzate a causa della carenza di insegnanti. L’assessora ai Servizi Educativi, Rita Bruzzone, ha risposto all’interrogazione del consigliere Pietro Piciocchi (Vince Genova), chiarendo le ragioni dietro queste decisioni.

L’assessora Bruzzone ha spiegato che la situazione riguarda congiuntamente due aspetti: la gestione scolastica e la disponibilità di personale. Nello specifico, la sezione Primavera della scuola dell’Infanzia Glicine, che coinvolge 14 famiglie, ha dovuto affrontare una mancanza di organico. Dopo un incontro con i genitori, è stata proposta una soluzione temporanea: spostare i bambini all’asilo Aurora, distante circa 2,5 km.

Inizialmente, alcune famiglie avevano chiesto il tempo parziale, ma l’assessora ha sottolineato che questa opzione non avrebbe soddisfatto completamente le loro esigenze. Alla fine, 8 famiglie hanno accettato lo spostamento, 4 hanno optato per il ritorno ai nidi di provenienza, mentre 2 hanno deciso di attendere. Bruzzone ha rassicurato che l’amministrazione non intende chiudere la sezione Glicine in modo definitivo, e sono già in corso dei colloqui per nuove assunzioni.

La problematica del personale, però resta ed è una criticità più ampia. Come riportato dall’assessora Bruzzone, a luglio il deficit di organico era di 19 unità, un numero salito poi a 27 anche a causa dalla richiesta di trasferimento di insegnanti passati alla scuola statale. Per far fronte a questa emergenza, sono stati aperti avvisi per supplenze brevi. Anche la situazione alla scuola Bernabò Brea è temporanea. L’assessora ha confermato che incontrerà i genitori e affronterà anche la questione sindacale. L’obiettivo principale, ha ribadito, è assumere rapidamente il personale necessario per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico in tutte le strutture.