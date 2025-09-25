Sconti per chi fa la spesa in bicicletta, l’iniziativa di alcuni negozianti genovesi

Genova. In occasione della Settimana europea della mobilità, il Civ Gottardino a Genova lancia la campagna “Pedala che ti sconto”.
Fino a martedì 30 settembre, tutti coloro che si recheranno in bicicletta a comprare o ad usufruire dei servizi nei negozi di San Gottardo, lungo via Piacenza, beneficeranno degli sconti e delle promozioni praticati dagli esercizi aderenti.
Complessivamente sono 43 le attività commerciali, artigianali e dei servizi che partecipano all’iniziativa.
L’elenco dei negozi che aderiscono all’iniziativa:
Estetica Claudia sconto 20%
Amplifon 10% sconto su apparecchio acustico
Michela MF Bomboniere ed Eventi 10% sconto
Danilart Parrucchieri donna uomo Taglio omaggio
Idroterm Impianti manutenzione ordinaria caldaia €60 più IVA anziché 90 + IVA
Bar Pappa e Ciccia Caffè 1€
BeatLab 20% sconto
Ortofrutta l’Egiziano ogni 10€ di spesa 1€ sconto
Marilyn abbigliamento sconto 10%
La Perla Nera 2 di Marisa Piccardo sconto a sorpresa
Bar Panificio Ludena’s coffee and bread con caffè oppure cappuccino focaccia gratis
Arlotto Oreficeria e accessori sconto Mimi mia Firenze dal 10 al 40% – Gioielleria 10% – Broadway 40% – Ossa Gioielli dal 10 al 20 %
DCT service Telefonia luce gas 1 sim cell in omaggio
Bar Sandwich caffè 1€
Chicken & Kitchen con consumazione omaggio Patatine
Parafarmacia Farmavis sconto 20% sui para farmaci / integratori non in promozione
SG parrucchieri uomo 1 taglio lavaggio testa gratis barba e capelli lavaggio più filo x il viso gratis
Rosticceria Cedro con la spesa di 20€ il dolce in omaggio (torta del giorno o crème caramel )
Macelleria Pino sconto sorpresa
Estetica 4 Zampe 10% sconto
Ferramenta Mino sconto sorpresa
Brugnato Salumi e Formaggi sconto 10%
Immobiliare Sabatino sconto riduzione di 1,5% provvigione su vendita
Fruttivendolo Marco 10% sconto
Polleria Ivaldi 10% su una spesa minima di 10€
Bar Corner caffè 1€
Sarito parrucchiere sconto 10%
Pizzeria Glicine sconto sorpresa
Serena Beauty 20% sui trattamenti viso e corpo
MDG Studio Fisioterapia 10% sconto
Farmacia San Gottardo sconto 20% su parafarmaco e prodotti non detraibili
Cacao Caffè caffè 1 €
Ludena’s Bakery sconto 10% su spesa minima 10€
Merceria Enza sconto 10%
Panificio Mia 2 pezzi di focaccia 1€
Isola del Gelato 10% su vaschetta gelato o 50 cent su cono o coppetta
Bar Pesce caffè 1€
Mirko Parrucchiere 3€ di sconto sul taglio
Bar Sodi 10% sconto
Ortofrutta Chelly Bechir 10 % sconto
Ottica Europa sconto 20%
Pasticceria Inna & Luca sconto 10%
Bar Mah Caffè sconto a sorpresa