Mobilità

Sconti per chi fa la spesa in bicicletta, l’iniziativa di alcuni negozianti genovesi

Sono 43 le attività commerciali dove fino al 30 ottobre sarà attiva la campagna "pedala che ti sconto"

bicicletta

Genova. In occasione della Settimana europea della mobilità, il Civ Gottardino a Genova lancia la campagna “Pedala che ti sconto”.

Fino a martedì 30 settembre, tutti coloro che si recheranno in bicicletta a comprare o ad usufruire dei servizi nei negozi di San Gottardo, lungo via Piacenza, beneficeranno degli sconti e delle promozioni praticati dagli esercizi aderenti.

Complessivamente sono 43 le attività commerciali, artigianali e dei servizi che partecipano all’iniziativa.

L’elenco dei negozi che aderiscono all’iniziativa:

Estetica Claudia sconto 20%
Amplifon 10% sconto su apparecchio acustico
Michela MF Bomboniere ed Eventi 10% sconto
Danilart Parrucchieri donna uomo Taglio omaggio
Idroterm Impianti manutenzione ordinaria caldaia €60 più IVA anziché 90 + IVA
Bar Pappa e Ciccia Caffè 1€
BeatLab 20% sconto
Ortofrutta l’Egiziano ogni 10€ di spesa 1€ sconto
Marilyn abbigliamento sconto 10%
La Perla Nera 2 di Marisa Piccardo sconto a sorpresa
Bar Panificio Ludena’s coffee and bread con caffè oppure cappuccino focaccia gratis
Arlotto Oreficeria e accessori sconto Mimi mia Firenze dal 10 al 40% – Gioielleria 10% – Broadway 40% – Ossa Gioielli dal 10 al 20 %
DCT service Telefonia luce gas 1 sim cell in omaggio
Bar Sandwich caffè 1€
Chicken & Kitchen con consumazione omaggio Patatine
Parafarmacia Farmavis sconto 20% sui para farmaci / integratori non in promozione
SG parrucchieri uomo 1 taglio lavaggio testa gratis barba e capelli lavaggio più filo x il viso gratis
Rosticceria Cedro con la spesa di 20€ il dolce in omaggio (torta del giorno o crème caramel )
Macelleria Pino sconto sorpresa
Estetica 4 Zampe 10% sconto
Ferramenta Mino sconto sorpresa
Brugnato Salumi e Formaggi sconto 10%
Immobiliare Sabatino sconto riduzione di 1,5% provvigione su vendita
Fruttivendolo Marco 10% sconto
Polleria Ivaldi 10% su una spesa minima di 10€
Bar Corner caffè 1€
Sarito parrucchiere sconto 10%
Pizzeria Glicine sconto sorpresa
Serena Beauty 20% sui trattamenti viso e corpo
MDG Studio Fisioterapia 10% sconto
Farmacia San Gottardo sconto 20% su parafarmaco e prodotti non detraibili
Cacao Caffè caffè 1 €
Ludena’s Bakery sconto 10% su spesa minima 10€
Merceria Enza sconto 10%
Panificio Mia 2 pezzi di focaccia 1€
Isola del Gelato 10% su vaschetta gelato o 50 cent su cono o coppetta
Bar Pesce caffè 1€
Mirko Parrucchiere 3€ di sconto sul taglio
Bar Sodi 10% sconto
Ortofrutta Chelly Bechir 10 % sconto
Ottica Europa sconto 20%
Pasticceria Inna & Luca sconto 10%
Bar Mah Caffè sconto a sorpresa

