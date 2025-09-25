Sconti per chi fa la spesa in bicicletta, l’iniziativa di alcuni negozianti genovesi

Genova. In occasione della Settimana europea della mobilità, il Civ Gottardino a Genova lancia la campagna “Pedala che ti sconto”.

Fino a martedì 30 settembre, tutti coloro che si recheranno in bicicletta a comprare o ad usufruire dei servizi nei negozi di San Gottardo, lungo via Piacenza, beneficeranno degli sconti e delle promozioni praticati dagli esercizi aderenti.

Complessivamente sono 43 le attività commerciali, artigianali e dei servizi che partecipano all’iniziativa.

L’elenco dei negozi che aderiscono all’iniziativa:

Estetica Claudia sconto 20%

Amplifon 10% sconto su apparecchio acustico

Michela MF Bomboniere ed Eventi 10% sconto

Danilart Parrucchieri donna uomo Taglio omaggio

Idroterm Impianti manutenzione ordinaria caldaia €60 più IVA anziché 90 + IVA

Bar Pappa e Ciccia Caffè 1€

BeatLab 20% sconto

Ortofrutta l’Egiziano ogni 10€ di spesa 1€ sconto

Marilyn abbigliamento sconto 10%

La Perla Nera 2 di Marisa Piccardo sconto a sorpresa

Bar Panificio Ludena’s coffee and bread con caffè oppure cappuccino focaccia gratis

Arlotto Oreficeria e accessori sconto Mimi mia Firenze dal 10 al 40% – Gioielleria 10% – Broadway 40% – Ossa Gioielli dal 10 al 20 %

DCT service Telefonia luce gas 1 sim cell in omaggio

Bar Sandwich caffè 1€

Chicken & Kitchen con consumazione omaggio Patatine

Parafarmacia Farmavis sconto 20% sui para farmaci / integratori non in promozione

SG parrucchieri uomo 1 taglio lavaggio testa gratis barba e capelli lavaggio più filo x il viso gratis

Rosticceria Cedro con la spesa di 20€ il dolce in omaggio (torta del giorno o crème caramel )

Macelleria Pino sconto sorpresa

Estetica 4 Zampe 10% sconto

Ferramenta Mino sconto sorpresa

Brugnato Salumi e Formaggi sconto 10%

Immobiliare Sabatino sconto riduzione di 1,5% provvigione su vendita

Fruttivendolo Marco 10% sconto

Polleria Ivaldi 10% su una spesa minima di 10€

Bar Corner caffè 1€

Sarito parrucchiere sconto 10%

Pizzeria Glicine sconto sorpresa

Serena Beauty 20% sui trattamenti viso e corpo

MDG Studio Fisioterapia 10% sconto

Farmacia San Gottardo sconto 20% su parafarmaco e prodotti non detraibili

Cacao Caffè caffè 1 €

Ludena’s Bakery sconto 10% su spesa minima 10€

Merceria Enza sconto 10%

Panificio Mia 2 pezzi di focaccia 1€

Isola del Gelato 10% su vaschetta gelato o 50 cent su cono o coppetta

Bar Pesce caffè 1€

Mirko Parrucchiere 3€ di sconto sul taglio

Bar Sodi 10% sconto

Ortofrutta Chelly Bechir 10 % sconto

Ottica Europa sconto 20%

Pasticceria Inna & Luca sconto 10%

Bar Mah Caffè sconto a sorpresa