Sampierdarena e Cornigliano, boom di scippi in pochi giorni: l’ultima vittima derubata in ascensore

Genova. Ancora un arresto per scippo in città, avvenuto questa volta a Cornigliano. Gli agenti della polizia di Stato hanno arrestato un 47enne cittadino marocchino, già destinatario dell’avviso orale del questore di Genova per avere strappato la collana dal collo di un pensionato.

I fatti risalgono alle 21.30 di martedì scorso, quando gli agenti del Commissariato Cornigliano lo hanno controllato mentre si trovava a bordo di un monopattino. Nella tasca gli hanno trovato una catenina d’oro e due smartphone, uno dei quali di proprietà di una terza persona, che sono stati sequestrati.

Interrogato sulla provenienza degli oggetti, l’uomo ha fornito spiegazioni confuse e non credibili, pertanto è stato denunciato per il reato di ricettazione. Nello stesso pomeriggio però un anziano ha chiamato il 112 perché era stato derubato mentre si trovava all’interno dell’ascensore di casa sua. Gli oggetti descritti erano gli stessi trovati addosso all’uomo denunciato.

Gli agenti quindi, dopo aver riconsegnato gli averi all’anziano, hanno avviato le indagini per attribuire con certezza la responsabilità all’indagato. Gli elementi raccolti, grazie anche all’analisi delle telecamere di videosorveglianza, hanno confermato che a derubare l’anziano era stato il 41enne, che è stato sottoposto a fermo e trasferito in carcere dopo la convalida.

Nei giorni scorsi la polizia locale ha arrestatoun 44enne cittadino colombiano responsabile di altri due scippi messi a segno nel giro di pochi giorni a Sampierdarena. Anche in questo caso le vittime erano pensionate, derubate delle collane che portavano al collo.