  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Attenzione

Treni, sciopero nazionale del personale Fs: possibili disagi per intercity e regionali

I servizi essenziali sono garantiti nella fascia oraria che va dalle 6:00 alle 9:00 di venerdì 5 settembre

treno treni stazione principe

Genova. Possibili disagi per i passeggeri dei treni in Liguria a causa di uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS. L’agitazione sindacale, indetta da alcune sigle autonome, è iniziata alle 21 di giovedì 4 settembre e si concluderà alle 18 di venerdì 5 settembre 2025.

Lo sciopero potrebbe causare la cancellazione totale o parziale di treni Frecce, Intercity e Regionali. Ferrovie dello Stato ha avvisato che ritardi e cancellazioni potrebbero manifestarsi anche prima dell’inizio dello sciopero e persistere oltre l’orario di fine.

Per il trasporto regionale, i servizi essenziali sono garantiti nella fascia oraria che va dalle 6:00 alle 9:00 di venerdì 5 settembre.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.