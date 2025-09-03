Sciopero dei treni da giovedì, raffica di ritardi e cancellazioni: gli orari

Genova. Settembre inizia con uno sciopero dei treni che renderà le cose difficili ai pendolari soprattutto nella giornata di venerdì.
Lo sciopero dei treni è in programma, a livello nazionale, dalle 21:00 di giovedì 4 settembre fino alle 18:00 di venerdì 5 settembre 2025.
La protesta è indetta da due sigle autonome, Assemblea nazionale PdM/PdBA e il sindacato Generale di base. A partecipare sarà il personale del gruppo Fs, Trenitalia Tper e Trenord.
Scioperi: dai treni e aerei a scuola e giustizia, settembre di protesta
Per il trasporto regionale, sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6:00 alle ore 9:00. L’elenco completo dei servizi garantiti è disponibile qui.
Sciopero treni, come chiedere il rimborso
I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso, a partire dalla dichiarazione di sciopero:
– fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce;
– fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali.;
In alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti.