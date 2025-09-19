Sciopero generale per Gaza, la Cgil in piazza. Viabilità a rischio: corteo da Cornigliano fino alla prefettura

Genova. Oggi è la giornata dello sciopero generale proclamato dalla Cgil “per Gaza e contro tutte le guerre”. La mobilitazione nazionale a Genova vede l’astensione di 8 ore di lavoro e una manifestazione che attraverserà la città durante la mattinata.

Il traffico cittadino, quindi, questa mattina è a serio rischio caos. Il corteo partirà dopo le 9 dai giardini Melis di Cornigliano, per poi spostarsi sulla Guido Rossa, passando per Lungomare Canepa e via Gramsci fino al centro cittadino. Una volta arrivati “a Genova”, i manifestanti raggiungeranno la prefettura passando da via di Francia, via Milano, via Buozzi, via Gramsci, piazza della Nunziata, largo Zecca e infine piazza Lanfranco. L’arrivo è previsto in tarda mattinata.

Nel frattempo è stato predisposto anche un presidio a varco Etiopia a Sampierdarena, Dallo sciopero sono esclusi i settori lavorativi considerati essenziali dalla legge 146, vale a dire Sanità, nettezza urbana, trasporto pubblico, assistenza sociale, scuola e poste.

Le motivazioni dello sciopero

“Il precipitare dei fatti drammatici di queste ore a Gaza impone uno sforzo straordinario da parte di tutte e tutti e, come già preannunciato nelle scorse settimane, la Camera del Lavoro di Genova chiama lo sciopero generale a sostegno e in solidarietà del popolo palestinese – ha scritto la Cgil in una nota stampa – Chiediamo di fermare subito ogni intervento militare nella Striscia, di sostenere e garantire la sicurezza della Global Sumud Flottilla e di tutte le missioni umanitarie in corso, di garantire corridoi umanitari e mettere in sicurezza la popolazione civile”

“La Cgil chiede che venga sospeso ogni accordo di cooperazione commerciale e militare con Israele finché non si ferma la guerra a Gaza e l’occupazione della Cisgiordania – prosegue il sindacato – È necessario mettere in campo azioni concrete per rimuovere l’embargo umanitario e riconoscere lo stato di Palestina. I governi e le istituzioni internazionali si devono adoperare immediatamente per fermare ciò che sta accadendo, fino ad arrivare alla convocazione di una conferenza di Pace sotto egida ONU”.