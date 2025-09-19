  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Attenzione

Sciopero generale per Gaza, la Cgil in piazza. Viabilità a rischio: corteo da Cornigliano fino alla prefettura

La manifestazione passerà sulla Guido Rossa e in Lungomare Canepa: poi attraverserà il centro cittadino. Garantito il servizio di trasporto pubblico

Sciopero per Gaza Cgil e corteo
Foto d'archivio

Genova. Oggi è la giornata dello sciopero generale proclamato dalla Cgil “per Gaza e contro tutte le guerre”. La mobilitazione nazionale a Genova vede l’astensione di 8 ore di lavoro e una manifestazione che attraverserà la città durante la mattinata.

Il traffico cittadino, quindi, questa mattina è a serio rischio caos. Il corteo partirà dopo le 9 dai giardini Melis di Cornigliano, per poi spostarsi sulla Guido Rossa, passando per Lungomare Canepa e via Gramsci fino al centro cittadino. Una volta arrivati “a Genova”, i manifestanti raggiungeranno la prefettura passando da via di Francia, via Milano, via Buozzi, via Gramsci, piazza della Nunziata, largo Zecca e infine piazza Lanfranco. L’arrivo è previsto in tarda mattinata.

Nel frattempo è stato predisposto anche un presidio a varco Etiopia a Sampierdarena, Dallo sciopero sono esclusi i settori lavorativi considerati essenziali dalla legge 146, vale a dire Sanità, nettezza urbana, trasporto pubblico, assistenza sociale, scuola e poste.

Sciopero per Gaza Cgil e corteo

Le motivazioni dello sciopero

“Il precipitare dei fatti drammatici di queste ore a Gaza impone uno sforzo straordinario da parte di tutte e tutti e, come già preannunciato nelle scorse settimane, la Camera del Lavoro di Genova chiama lo sciopero generale a sostegno e in solidarietà del popolo palestinese – ha scritto la Cgil in una nota stampa – Chiediamo di fermare subito ogni intervento militare nella Striscia, di sostenere e garantire la sicurezza della Global Sumud Flottilla e di tutte le missioni umanitarie in corso, di garantire corridoi umanitari e mettere in sicurezza la popolazione civile”

La Cgil chiede che venga sospeso ogni accordo di cooperazione commerciale e militare con Israele finché non si ferma la guerra a Gaza e l’occupazione della Cisgiordania – prosegue il sindacato – È necessario mettere in campo azioni concrete per rimuovere l’embargo umanitario e riconoscere lo stato di Palestina. I governi e le istituzioni internazionali si devono adoperare immediatamente per fermare ciò che sta accadendo, fino ad arrivare alla convocazione di una conferenza di Pace sotto egida ONU”.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.