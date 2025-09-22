Genova. “Genova città medaglia d’oro per la Resistenza è l’epicentro di una mobilitazione nazionale, di un movimento che si è messo in moto, la nostra proposta è quella di valutare un embargo portuale per tutte le merci da e per Israele, e lanciamo questo appello anche agli altri sindacati”. Così Francesco Staccioli, del direttivo nazionale Usb, al presidio di protesta ai varchi di San Benigno a Genova, dove si sono concentrati i cortei mattutini degli studenti e degli antifascisti partiti da via Balbi, da Sampierdarena e Oregina.

Migliaia di persone – 3500 secondo le forze dell’ordine, di più secondo gli organizzatori – scese in piazza con lo slogan Blocchiamo tutto. Dalle proteste del Calp, alle partenze della Sumud Flotilla, il capoluogo ligure torna ad alzare la voce contro l’attacco di Israele.

Nel pomeriggio un nuovo grande corteo partirà da via Albertazzi, attraverserà l’area del porto e poi si dirigerà verso il centro città, con inevitabili ripercussioni sul traffico già messo in difficoltà, stamani, per lo sciopero generale e per il maltempo. La protesta ha avuto luogo nonostante la pioggia e l’allerta meteo arancione, ora chiusa.

“I lavoratori e le lavoratrici pongano una questione di embargo di tutte le merci dirette a Israele e provenienti da Israele, vediamo se ci sono le condizioni per fare uno sciopero permanente su tutte le merci su questa direttrice – l’appello dell’Usb nazionale – oggi a Genova era previsto l’arrivo di una nave con materiale forse bellico per Israele, noi lo abbiamo detto alle istituzioni che farla arrivare oggi sarebbe stato come buttare un cerino in una polveriera, e oggi non arriva ma domani non è detto.. e allora dico a tutti gli altri sindacati, dichiarino uno sciopero contro le navi della guerra come lo ha fatto l’Usb, questo sciopero sia dichiarato anche dalla Cgil. Oggi ci sono 65 piazze per Gaza in Italia, tra cui Roma, Milano, Napoli, Cagliari, Livorno, sono tutte piene, la questione è che c’è un movimento di popolo che si è messo in moto, e Genova è l’epicentro di questo terremoto, e io sono fiero che l’epicentro sia nella città medaglia d’oro per la Resistenza. Questa mobilitazione è per la nostra dignità, dopo decenni di silenzio”.

“I numeri sono importanti, forse 100 volte superiori rispetto alle aspettative – dice Riccardo Rudino del Calp – si vede che la gente è arrivata finalmente a capire che del genocidio non ne può più . Era giusto che il paese normalizzato al ribasso trovasse un momento di riscatto di dignità e di coraggio e noi cerchiamo di raccoglierlo insieme alla missione umanitaria della flottiglia, missione che va sostenuta”.

guarda tutte le foto 43



Sciopero generale pro Palestina, cortei e presidi a Genova: le foto

Per lo sciopero generale indetto dall’Usb oggi si fermano i lavoratori del settore pubblico e quello privato. A macchia di leopardo braccia incrociate nel porto e nella logistica, nei trasporti, nei servizi educativi, nella sanità (con il Galliera che ha precettato il personale). L’obiettivo, spiegano i promotori, è “bloccare l’economia del genocidio”, “in risposta al genocidio in corso nella Striscia di Gaza, al blocco degli aiuti umanitari da parte dell’esercito israeliano e alle minacce rivolte contro la missione internazionale Global Sumund Flotilla, che vede a bordo anche lavoratori e sindacalisti italiani impegnati nel portare derrate alimentari e beni di prima necessità alla popolazione palestinese”, chiedendo inoltre “sanzioni a Israele e la rottura delle relazioni diplomatiche e commerciali”.

A Genova anche molte attività private hanno dato il loro sostegno alla mobilitazione: tra questi la Tabaccheria Lomellini, le gelaterie Gelatina e Nughenè, il negozio di oggettistica e abbigliamento Paccottiglia, il vintage shop Borotalco, il ristorante Kowalski, il Gradisca Cafe, Neat Whisky Bar, l’Ostaia Cicala, il pub Scurreria Beer&Bagel, l’Hub Per Prè, il negozio di dischi Flamingo Record Store, la libreria Book Morning.