“Blocchiamo tutto”, confermato lo sciopero generale per Gaza: a Genova blocchi e cortei

Genova. Il maltempo e l’allerta arancione non fermano lo sciopero generale per Gaza lanciato dal sindacato Usb con lo slogan Blocchiamo tutto. E Genova, col suo porto già al centro delle numerose iniziative del Calp per bloccare il traffico di armi verso Israele, sarà una città nevralgica nell’ambito della mobilitazione nazionale. Proprio dal capoluogo ligure era stato proclamato lo sciopero in un’assemblea gremita. Oltre ai blocchi dei varchi portuali sono previsti diversi cortei in mattinata per dare vita a un grande corteo cittadino nel primo pomeriggio.

Il programma dello sciopero generale a Genova

Il programma prevede alle 8.00 l’inizio del blocco ai varchi Albertazzi e San Benigno. Alle 9.00 il concentramento per due cortei studenteschi: il primo da via Balbi con studenti delle scuole e dell’università, il secondo da piazza Montano a Sampierdarena per raccogliere i ragazzi degli istituti del Ponente. Entrambi si dirigeranno verso il blocco in zona portuale. Un ulteriore appuntamento è alle 8.00 in belvedere Da Passano, nel quartiere di Oregina, da cui si formerà un ulteriore corteo con manifestanti antifascisti diretto anche questo a San Benigno.

Alle 10.00 si terrà una conferenza stampa con Calp e Usb, alle 11.00 l’inizio dell’assemblea pubblica cittadina. Alle 14.30, indicativamente e secondo le condizioni meteo – spiega in una nota l’Usb – partirà il grande corteo cittadino. A quell’ora, infatti, la fase più intensa delle precipitazioni dovrebbe essere terminata (al momento l’allerta arancione è in vigore fino alle 15.00, poi sarà allerta gialla). Non ci sono ancora indicazioni ufficiali, ma la manifestazione con tutte le sue anime dovrebbe raggiungere il centro città.

Alla vigilia dello sciopero generale emerge una novità: l’Usb è venuta a conoscenza che proprio il 22 settembre sarebbe previsto l’arrivo al terminal Spinelli della Joanna Borchard, nave dell’agenzia Cosulich, per caricare containoner diretti a Israele. L’organizzazione sindacale “è immediatamente intervenuta presso le istituzioni comunali per sollecitare il rispetto della mozione e della volontà espressa dal Comune di Genova rispetto alla rottura degli accordi commerciali e diplomatici con Israele”. Viene poi ricordato che lo sciopero “avrà anche funzione di presidiare e impedire eventuali carichi”.

Le motivazioni e i settori coinvolti

Lo sciopero è una risposta diretta al “genocidio del popolo palestinese” e agli attacchi alla Global Sumud Flotilla. Usb Pubblico Impiego ha raccolto l’appello dei portuali genovesi, che hanno lanciato il messaggio: “Se attaccano la Flotilla blocchiamo tutto”. Anche altre sigle sindacali di base hanno aderito alla agitazione. Si prevedono disagi per scuole, trasporto pubblico, sanità (precettato il personale del Galliera), servizi pubblici essenziali, oltre ovviamente alle ripercussioni sul traffico a causa di blocchi e cortei.