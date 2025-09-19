  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Decisione

Sciopero generale del 22, la prefettura precetta il personale del Galliera

Il provvedimento di precettazione è stato emesso dopo un "tentativo di conciliazione"

ospedale galliera

Genova.In vista dello sciopero generale nazionale indetto per il 22 settembre, la Prefettura di Genova ha emesso un provvedimento di precettazione rivolto al personale dell’Ente Ospedaliero Ospedali Galliera. La decisione, adottata dal Prefetto, “mira a garantire l’erogazione dei servizi essenziali, in conformità con la normativa vigente”

Lo sciopero è stato indetto da diverse sigle sindacali, tra cui USB, SGB, CUB, ADL VARESE, e ha visto l’adesione anche di USB PI e FISI per supportare la missione della Sumud Flotilla e accendere un faro sulla condizione di FGaza.

Il provvedimento di precettazione è stato emesso dopo un “tentativo di conciliazione, tenutosi in data odierna, come previsto dall’articolo 8 della Legge n. 146/90 I lavoratori sono stati invitati a prendere visione del documento, che verrà affisso sul luogo di lavoro e pubblicato sul sito ufficiale dell’ospedale”.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.