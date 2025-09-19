Sciopero generale del 22, la prefettura precetta il personale del Galliera

Genova.In vista dello sciopero generale nazionale indetto per il 22 settembre, la Prefettura di Genova ha emesso un provvedimento di precettazione rivolto al personale dell’Ente Ospedaliero Ospedali Galliera. La decisione, adottata dal Prefetto, “mira a garantire l’erogazione dei servizi essenziali, in conformità con la normativa vigente”

Lo sciopero è stato indetto da diverse sigle sindacali, tra cui USB, SGB, CUB, ADL VARESE, e ha visto l’adesione anche di USB PI e FISI per supportare la missione della Sumud Flotilla e accendere un faro sulla condizione di FGaza.

Il provvedimento di precettazione è stato emesso dopo un “tentativo di conciliazione, tenutosi in data odierna, come previsto dall’articolo 8 della Legge n. 146/90 I lavoratori sono stati invitati a prendere visione del documento, che verrà affisso sul luogo di lavoro e pubblicato sul sito ufficiale dell’ospedale”.