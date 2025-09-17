Cgil proclama lo sciopero generale a Genova “per Gaza e contro tutte le guerre”

Genova. La Camera del lavoro di Genova ha proclamato otto ore di sciopero generale per venerdì 19 settembre dando seguito alla mobilitazione lanciata ieri a livello nazionale dalla Cgil per Gaza e contro tutte le guerre. L’appuntamento per la manifestazione della giornata è fissato per le ore 9 ai giardini Melis a Genova Cornigliano.

Una mobilitazione che arriva a stretto giro con i fatti di cronaca in arrivo dal Medio Oriente: “Il precipitare dei fatti drammatici di queste ore a Gaza impone uno sforzo straordinario da parte di tutte e tutti e, come già preannunciato nelle scorse settimane, la Camera del Lavoro di Genova chiama lo sciopero generale a sostegno e in solidarietà del popolo palestinese – si legge nella nota stampa diffusa questa mattina – la Cgil chiede di fermare subito ogni intervento militare nella Striscia, di sostenere e garantire la sicurezza della Global Sumud Flottilla e di tutte le missioni umanitarie in corso, di garantire corridoi umanitari e mettere in sicurezza la popolazione civile”

Ma non solo: “La Cgil chiede che venga sospeso ogni accordo di cooperazione commerciale e militare con Israele finché non si ferma la guerra a Gaza e l’occupazione della Cisgiordania – continua la nota – È necessario mettere in campo azioni concrete per rimuovere l’embargo umanitario e riconoscere lo stato di Palestina. I governi e le istituzioni internazionali si devono adoperare immediatamente per fermare ciò che sta accadendo, fino ad arrivare alla convocazione di una conferenza di Pace sotto egida ONU”. Dalla mobilitazione di venerdì, “che rappresenta la continuazione dell’impegno della Cgil per la Pace, in Palestina come in Ucraina e contro tutte le guerre”, sono esclusi i settori interessati dalla Legge 146.

La disfida delle piazze

Se nel vortice di comunicati stampa che in queste ore sta raggiungendo tutte le redazioni campeggia ovunque la parola “Pace”, nei fatti a Genova, sul tema di Gaza e Palestina è in corso una vera e propria battaglia per “conquistare la piazza”. Ad aver creato lo spartiacque tra un prima e un dopo il massiccio seguito raccolto dall’iniziativa di Music for Peace e Calp Usb – che a loro volta hanno risposto all’appello del Global Movement to Gaza – che ha portato in piazza oltre 40 mila persone. Cosa rara e “antica” per la nostra città. Da quel momento si sono moltiplicate le mobilitazioni, che hanno coinvolto società civile, sindacati e associazioni.

Il 6 settembre, infatti, una settimana dopo, i sindacati hanno manifestato sotto la prefettura con l’iniziativa “Fermiamo la barbarie” organizzata dalla Cgil nazionale a sostegno della pace in Palestina e della missione della Global Sumud Flotilla, con decine di adesioni da parte di associazioni, sigle e rappresentanti della società civile.

Lo scorso giovedì, poi, il sindacato di base Usb ha dato seguito alla promessa fatto sul palco del Porto Antico, quando, davanti alla folla, è stato promesso che “Bloccheremo tutto“: proclamato lo sciopero generale il prossimo lunedì 22 settembre, rimanendo pronti però per una mobilitazione in caso di “attacco alle barche”.

Nel frattempo la situazione nella Striscia di Gaza è ulteriormente precipitata, se possibile, a causa dell’inizio delle operazioni militari di occupazione da parte dell’esercito di Tel Aviv. Un disastro umanitario che segue un disastro umanitario. Nel giro di poche ore, quindi, è arrivata la notizia di un presidio organizzato dal Global Moviment to Gaza per questa sera in piazza De Ferrari. Poco dopo, da Roma, la notizia lanciata dallo stesso Landini di una mobilitazione in sostegno a Gaza organizzata a livello nazionale dalla Cgil per il prossimo venerdì 19, anticipando quindi, quello organizzato dai sindacati di base. Oggi la notizia dello sciopero generale a Genova di otto ore, che risponde al drammatiche notizie in arrivo dalla Striscia. Un vortice di appuntamenti che rischia di “sfilacciare” la tenuta politica e popolare della causa, scaturita da un moto dal basso e spontaneo di solidarietà e sdegno, ma che ora rischia di schiantarsi contro la realtà frammentaristica dei distinguo e della bandiere in cui il mondo sindacale e politico italiano è precipitato da molto tempo. Nel frattempo, a Gaza si continua a morire di bombe (occidentali), di fame, di malattie. Senza distinzioni.