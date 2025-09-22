Allerta arancione, sciopero generale e cortei: lunedì nero

Genova. Un lunedì nero, quello con cui inizia l’ultima settimana di settembre: all’allerta arancione e alle scuole chiuse si aggiunge la mobilitazione generale e lo sciopero per Gaza lanciato dal sindacato Usb con lo slogan Blocchiamo tutto, che comporta anche una serie di cortei e manifestazioni cittadine.

Allerta arancione in Liguria: scuole chiuse

L’allerta arancione è in vigore su Genova, Levante ed entroterra orientale sino alle 15, dopodiché scatterà l’allerta gialla sino alle 18.

Scuole chiuse, l’elenco dei Comuni nella città metropolitana di Genova

Il Comune di Genova (e molti altri Comune) hanno scelto di tenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado e i centri di formazione. Sono sospese le attività didattiche delle Università e sono chiusi giardini, parchi e cimiteri; chiuso in allerta arancione anche il sottopasso di Brin.

Tra la notte e la prima mattinata di lunedì, il maltempo si è concentrato sul Savonese. Una struttura stazionaria per circa nove ore ha interessato la Val Bormida, e il pluviometro di Dego ha raggiunto i 413 mm (1mm=1 litro per metro quadrato di terreno) di cumulata (in 8 ore), mentre la Bormida ha superato il secondo livello di guardia a Carcare (dove è in discesa) e a Piana Crixia, dove alle 7 ancora stava crescendo.

In zona sono stati segnalati allagamenti diffusi e criticità alle sedi stradali, e con il terreno completamente saturo anche nuove precipitazioni di minore intensità potranno provocare immediati innalzamenti dei torrenti.

A Genova il passaggio del fronte è atteso intorno alle 12, ma la situazione è in divenire e Protezione Civile e Arpal la stanno monitorando ormai dalla serata di domenica.

Sciopero generale, i cortei e le manifestazioni

Il maltempo e l’allerta arancione non bloccano però lo sciopero generale per Gaza.

Oltre ai blocchi dei varchi portuali sono previsti diversi cortei in mattinata per dare vita a un grande corteo unico cittadino nel primo pomeriggio.

Il programma dello sciopero prevede alle 8.00 l’inizio del blocco ai varchi Albertazzi e San Benigno. Alle 9.00 il concentramento per due cortei studenteschi: il primo da via Balbi con studenti delle scuole e dell’università, il secondo da piazza Montano a Sampierdarena per raccogliere i ragazzi degli istituti del Ponente. Entrambi si dirigeranno verso il blocco in zona portuale. Un ulteriore appuntamento è alle 8.00 in belvedere Da Passano, nel quartiere di Oregina, da cui si formerà un ulteriore corteo con manifestanti antifascisti diretto anche questo a San Benigno.

Alle 10.00 si terrà una conferenza stampa con Calp e Usb, alle 11.00 l’inizio dell’assemblea pubblica cittadina. Alle 14.30, indicativamente e secondo le condizioni meteo – spiega in una nota l’Usb – partirà il grande corteo cittadino. A quell’ora, infatti, la fase più intensa delle precipitazioni dovrebbe essere terminata (al momento l’allerta arancione è in vigore fino alle 15.00, poi sarà allerta gialla).

Non ci sono ancora indicazioni ufficiali, ma la manifestazione dovrebbe poi raggiungere il centro città. A causa del maltempo, invece, l’azione dimostrativa all’interno delle acque del porto di Genova da parte di una “mini flottilla”, come preannunciato nei giorni scorsi, nonostante le diverse adesioni raccolte, non avrà luogo.

Sciopero generale, i settori coinvolti e le modalità

Nello sciopero generale sono coinvolti sanità, trasporti, porto e vari e altri settori. Sul fronte sanità, verranno garantiti i servizi di emergenza e di Pronto Soccorso; potranno invece subire interruzioni e sospensioni le attività prenotate e programmate. Nei giorni scorsi la prefetta di Genova ha fatto sapere però che, in seguito al tentativo di conciliazione a norma di legge, ha adottato un provvedimento di precettazione per il personale dell’ospedale Galliera.

Nel settore ferroviario lo sciopero è sino alle 23 di lunedì. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni, restano delle fasce garantite: dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00. La lista completa dei treni garantiti è consultabile sul sito di Trenitalia.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, il personale di Amt viaggiante si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 17.30 alle ore 20.30. Il restante personale si asterrà dal lavoro per l’intero turno (compreso il personale di biglietterie e servizio clienti).

Sciopero di 24 ore, con diverse modalità, anche per i settori marittimo, merci e logistica. Incrociano le braccia anche i tassisti, sino alle 23.59.