Agitazione

Crisi Amt, lavoratori senza stipendio: proclamato lo sciopero. E chiedono l’intervento della magistratura

Braccia incrociate il prossimo 22 settembre: domani incontro con l'amministrazione comunale

autobus sciopero amt fuori servizio
Foto d'archivio

Genova. La situazione economica e finanziaria di Amt sembra precipitare. Dopo l’annuncio dell’arrivo dei fondi ministeriali per 12.5 milioni su un fabbisogno di liquidità di circa 20, i lavoratori restano sulle barricate, in attesa dell’incontro con l’amministrazione civica previsto domani, lunedì 15 settembre, e proclamano una giornata di sciopero per il 22 settembre.

“Le organizzazioni sindacali Filcams – Fisascat – Uiltrasporti intendono denunciare la grave situazione di disagio e tensione sociale emersa a seguito dell’assemblea sindacale tenutasi in data 11 settembre presso la rimessa di Staglieno a cui hanno partecipato più di 80 lavoratori di varie rimesse – hanno scritto le organizzazioni sindacali in una nota stampa – Durante l’assemblea, infatti, i lavoratori delle imprese in appalto presso AMT hanno manifestato con forza la loro esasperazione per il mancato pagamento degli stipendi“.

Si tratta dei 37 dipendenti della Glo.Ser, ditta in subappalto per la Dussmann che garantisce il servizio di manovra e pulizia nei depositi del trasporto extraurbano. “Tale condotta, oltre a configurare una violazione palese dei diritti contrattuali, sta generando gravi difficoltà economiche e sociali alle famiglie dei lavoratori coinvolti – scrivono i sindacati – La mancata corresponsione delle retribuzioni sta producendo un clima di forte tensione e preoccupazione, sfociato in assemblea in un confronto acceso che rischia di aggravarsi ulteriormente se non verranno adottati immediati interventi risolutivi”.

Per questo le richieste sono chiare e urgenti: “Il pagamento puntuale e integrale delle retribuzioni; la garanzia della regolarità dei futuri pagamenti e l’apertura di un tavolo di confronto tra AMT, le aziende appaltatrici e le OO.SS. per definire soluzioni strutturali che evitino il ripetersi di simili situazioni. In assenza di risposte concrete e tempestive, i lavoratori, insieme alle organizzazioni sindacali, si riservano di intraprendere tutte le iniziative di mobilitazione e di tutela legale necessarie a difendere i propri diritti, evidenziando che la prima giornata di sciopero è già stata formalmente proclamata per il giorno 22 settembre”.

E il 22 settembre non è una data qualsiasi: infatti secondo quanto emerso dall’assemblea di Usb dello scorso giovedì, su tutto il territorio nazionale il sindacato di base ha proclamato lo sciopero generale in supporto alla missione umanitaria a Gaza della Global Sumud Flotilla

 

Sindacati di base invocano la magistratura

“Non passa giorno che sulle testate giornalistiche locali compaia un articolo inerente alle finanze disastrate dell’azienda e si agita lo spauracchio sulla copertura dello stipendio dei tranvieri – aggiunge in una nota stampa il sindacato di base Cub Trasporti – Si susseguono incontri da parte delle ooss con gli enti istituzionali dove, la scrivente non partecipa, per sentirsi dire forse, può darsi, vedremo, valuteremo. Non abbiamo tempo da perdere”.

“Però alcune domande ci sorgono spontanee. I soldi per riparare gli autobus rotti dove sono andati a finire? Nelle consulenze esterne? Nella buonuscita di qualche dirigente? Nella ricostruzione di carriera dei sindacalisti di professione? Negli stacchi sindacali? Nei 4 assi? A quando un intervento della magistratura“, si domandano nella nota stampa.

“Vogliamo delle risposte e siamo disponibili ad un incontro solo quando ci saranno delle risposte certe ed esaustive, nel frattempo i tranvieri stanno facendo dei turni stressanti ed in aggiunta prendendosi gli insulti dai passeggeri per le continue corse che saltano. A noi questo non piace per niente e a tal proposito la scrivente ha aperto la procedura di raffreddamento Si va verso lo sciopero. I tranvieri devono lanciare il segnale forte e chiaro”.

Domani scatta l’orario invernale con tagli e riduzioni

Lunedì parte l’orario invernale di Amt Genova. Sarà la prova del nove per l’azienda di trasporto pubblico genovese, dopo la crisi di liquidità (non ancora risolta, come dimostrano gli ultimi sviluppi) e il conseguente blocco delle assunzioni sino a fine anno.

Tra tutte le novità, la principale riguarda il quartiere di Voltri: a seguito dell’ordinanza che limita il transito sul viadotto di via Martiri del Turchino ai soli mezzi con massa complessiva inferiore a 7,5 tonnellate, e considerata l’impossibilità di utilizzare il viadotto di via De Sanctis come percorso alternativo, si è reso necessario modificare i percorsi delle linee 199 e 699.

