Folk

Sabato 4 e domenica 5 ottobre a Savignone torna la Castagnata dei Fieschi

Corteo storico, mercatini, cibo e spettacolo per l'appuntamento di inizio autunno

Generico settembre 2025

Genova. Con l’ingresso della stagione autunnale ritorna la Castagnata dei Fieschi. L’evento, che si svolgerà anche grazie al contributo della Regione Liguria, si terrà a Savignone sabato 4 e domenica 5 ottobre 2025. Cultura, tradizione, inclusione sociale ed escursionismo si alterneranno in un fine settimana ricco di iniziative.

Sabato 4 ottobre si aprirà alle 15 all’insegna della presentazione delle attività dell’associazione di volontariato Anglad (saletta mensa Via Papa GiovanniXXIII ); alle 16 si terrà un incontro sul tema della castagna “L’albero del pane” a cura della guida ambientale Stefano Schisano (Croce Rossa – Sala Marina Garaventa, Via Papa GiovanniXXIII); alle 17:15 sarà la volta di “Don Camillo e il suo gregge”, letture di Giovannino Guareschi e brindisi d’Autunno con Marco Rivolta (Croce Rossa – Sala Marina Garaventa, Via Papa GiovanniXXIII ); a seguire, “Sapori d’autunno”, apericena e piatti a base di castagna con Romina Bondanza (Proloco Savignone – Piazza Italo Ghelfi); alle 21:15 al Teatro Botto di Savignone (Via Garibaldi) si terrà il concerto-musical “Tommy”, a cura della 2LittleTimeBand presentata da Aldo De Scalzi.

Domenica 5 ottobre partirà con l’iniziativa “Escursione tra i castagneti” con la guida ambientale Stefano Schisano. Partenza da Piazza Italo Ghelfi ore 8:30. Alla fine dell’escursione ci sarà la possibilità di gustare una merenda speciale in collaborazione con Hermann Hesse Cafè a base di crepes alla nutella e castagne. (prenotazioni escursione 3780935094).

In contemporanea agli eventi, ci sarà la presenza dei mercatini di creativi, hobbisti, prodotti locali, vini, formaggi e leccornie di ogni genere. Alle ore 12:30 “Pasta e fagioli in Piazza” a cura della sezione locale degli Alpini. Alle 15:30 “Caldarroste e golosità in Piazza”.

A seguire rievocazione storica dei Fieschi con corteo storico, spettacolo di animazione medievale a cura dell’associazione D&E Animation. In conclusione concerto dei Demueluin con la partecipazione straordinaria di Mike FC. Grazie alla Croce Rossa – Comitato Odv, sezione Savignone, sarà attivo un servizio di prenotazione telefonica per il trasporto di soggetti con disabilità. La prenotazione andrà effettuata entro le 12 del 2 ottobre al numero 010.9360103.

