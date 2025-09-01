Santa Margherita, contro il rischio malattie scatta la disinfestazione anti zanzare

Santa Margherita Ligure. Partiranno a breve, condizioni meteo permettendo, gli interventi di disinfestazione anti-zanzare, che dureranno complessivamente due mesi. Lo annuncia il Comune.

Il calendario sarà reso noto attraverso il sito web comune.santa-margherita-ligure.ge.it e sulla pagina facebook fb/ComuneSML.

Il Comune anticipa che gli interventi concordati con la ditta incaricata dei trattamenti sono:

1) Disinfestazione antilarvale sui tombini ogni 15 giorni, da svolgersi in:

Zona Ghiaia e centro storico (via Palestro ecc.) e limitrofe; Corso Rainusso, corso Matteotti, piazza San Siro, via Ruffini e limitrofe, SP227; Corso Dogali, via Favale, via Principe Centurione, via Mameli, via Maragliano e limitrofe

2) Disinfestazione antilarvale cisterna piazza Caprera (2 interventi a 15 gg. di distanza salvo pioggia)

3) Disinfestazione adulticida parchi pubblici Flauto Magico e Villa Durazzo

4) Disinfestazione adulticida nelle aree esterne delle scuole

“Procediamo con una misura di prevenzione sanitaria che probabilmente, d’ora in poi, diventerà consueta – commenta il consigliere incaricato Nicholas Brondi – Gli interventi saranno tanto più efficaci quanto più accompagnati da una maggiore consapevolezza sull’importanza della prevenzione: pochi semplici gesti che possono compiere tutti come riparare dalla pioggia contenitori che possono raccogliere acqua piovana, svuotare frequentemente sottovasi e ciotole di animali, verificare la pulizia delle grondaie”.