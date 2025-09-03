Santa Margherita, al via il 4 settembre la disinfestazione anti-zanzare

Santa Margherita Ligure. Prenderanno il via domani, giovedì 4 settembre, gli interventi di disinfestazione anti-zanzare da parte della ditta Ago srl di Genova.

Sono previste disinfestazioni antilarvale nel corso della giornata sui tombini di corso Rainusso, corso Matteotti, piazza San Siro, via Ruffini e limitrofe. Non sono necessarie precauzioni specifiche.

Disinfestazione adulticida con presidio medico-chirugico (registrazione del ministero della salute n. 21207) dei parchi pubblici “Il Flauto Magico” e “Villa Durazzo” tra le 23.00 di Giovedì 4 e le 5.00 di Venerdì 5 settembre. In questo caso si raccomanda a chi risiede nelle vicinanze di chiudere le finestre fino alle ore 6.00 (rimuovendo eventuale biancheria stesa e/o alimenti, ciotole per animali o giochi per bambini esposti all’aperto) e non sostare e non fare sostare gli animali domestici ai margini delle aree interessate dalla disinfestazione (fino alle 6.00).

Di seguito un elenco delle vie limitrofe ai muri perimetrali dei parchi in oggetto:

Flauto Magico: viale Rainusso, via Gimelli, via Luisito Costa, via Cervetti Vignolo, via Tripoli

Villa Durazzo: via Giuncheto, via Principe Centurione, via Dogali, via alla Castagna, viale Bellosguardo, via Favale, via San Francesco d’Assisi, salita San Giacomo, via Tre Novembre, via Trento

Il calendario completo degli interventi, che proseguiranno nella giornata di venerdì 5 in via Dogali, via Favale, via Principe Centurione, via Mameli, via Maragliano e limitrofe (senza necessità di precauzioni specifiche in quanto attività antilarvali) è disponibile sul sito web del Comune.