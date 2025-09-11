  • News24
Disavventura

Sant’Eusebio, 69enne colpito da malore mentre cammina nei boschi: recuperato con l’elicottero fotogallery

Data la zona impervia, i soccorritori hanno lavorato più di due ore per raggiungerlo e stabilizzarlo: alla fine è stato portato in codice rosso al San Martino

elicottero elisoccorso valbisagno sant'eusebio

Genova. Brutta avventura questa mattina per un uomo di 69 anni colpito da un malore mentre camminava nei boschi sulle alture della Valbisagno, nei pressi di Sant’Eusebio.

L’allarme è scattato poco prima delle 9.00 e ha fatto mettere in moto la macchina dei soccorsi. L’uomo aveva perso coscienza per cause neurologiche. Per recuperarlo si sono attivati i vigili del fuoco con mezzi da terra e l’elisoccorso regionale, la Croce Verde di San Gottardo sezione Burlando, l’automedica Golf 3 del 118 di Genova e i tecnici del soccorso alpino.

Data la zona impervia, i soccorritori hanno riscontrato difficoltà e hanno lavorato più di due ore per raggiungere il 69enne e stabilizzarlo.

ambulanza automedica sant'eusebio

Alla fine è stato disposto il trasporto in volo, in codice rosso, al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.

