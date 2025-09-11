Genova. Brutta avventura questa mattina per un uomo di 69 anni colpito da un malore mentre camminava nei boschi sulle alture della Valbisagno, nei pressi di Sant’Eusebio.

L’allarme è scattato poco prima delle 9.00 e ha fatto mettere in moto la macchina dei soccorsi. L’uomo aveva perso coscienza per cause neurologiche. Per recuperarlo si sono attivati i vigili del fuoco con mezzi da terra e l’elisoccorso regionale, la Croce Verde di San Gottardo sezione Burlando, l’automedica Golf 3 del 118 di Genova e i tecnici del soccorso alpino.

Data la zona impervia, i soccorritori hanno riscontrato difficoltà e hanno lavorato più di due ore per raggiungere il 69enne e stabilizzarlo.

Alla fine è stato disposto il trasporto in volo, in codice rosso, al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.