Sanità, Agenas: in Liguria 16 su 33 le case di comunità già attive, solo 2 con tutti i servizi disponibili

Liguria. Sono 33 le case di comunità programmate in Liguria da attivare entro il 2026, ma per ora solo 16 hanno almeno un servizio sanitario attivo, il 51,5% delle strutture sanitarie territoriali previste dal Pnrr in Regione non è ancora operativo. La cifra si riduce a 6 se si guarda l’attivazione di tutti i servizi obbligatori (eccetto presenza medica e infermieristica) e addirittura a 2 con tutti i servizi obbligatori attivi inclusa la presenza medica e infermieristica (il 6%). Il dato, che può risultare molto basso, è comunque più alto della media nazionale (2,7%).

Solo 2 su 11 gli ospedali di comunità operativi.

L’ultimo rapporto dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) sull’attuazione del decreto ministeriale 77/2022 legato al potenziamento dell’assistenza territoriale e aggiornata al primo semestre 2025, fa emergere quale sia la situazione nelle regioni e anche in Liguria, che è indietro, ma non quanto le regioni del Sud, per esempio.

Tre case di comunità liguri hanno una presenza medica dichiarata attiva secondo gli standard stabiliti dal decreto del ministero della Salute che definisce i modelli e gli standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel servizio sanitario nazionale, tre hanno una presenza infermieristica dichiarata attiva secondo i precedenti standard, sei hanno tutti i servizi obbligatori dichiarati attivi eccetto la presenza medica e infermieristica e due hanno tutti i servizi obbligatori dichiarati attivi inclusa la presenza medica e infermieristica.

La presenza medica è definita come disponibilità di un servizio di assistenza medica aperto a tutti gli utenti indipendentemente dall’iscrizione ad un determinato medico, senza necessità di prenotazione tipo ex guardia medica/continuità assistenziale. Questo servizio può essere erogato da un medico del ruolo unico di assistenza primaria durante l’attività su base oraria o da altro medico specificatamente dedicato.

La presenza infermieristica è definita come disponibilità di un servizio di assistenza infermieristica con infermiere dedicato aperto a tutti gli utenti e senza necessità di prenotazione, es. ambulatorio infermieristico.

Ospedali di comunità

Per quanto riguarda gli ospedali di comunità da attivare entro il 2026, in Liguria sono 11, al momento sono solo due quelli dichiarati attivi (29 posti letto). Ma la Liguria non è l’unica indietro: quelli attivi in Italia sono 153 su un totale di 592 strutture previste, circa il 25% del totale. Pienamente funzionanti invece le 17 Centrali operative territoriali.

Assistenza domiciliare e cure palliative: luci e ombre

La Liguria raggiunge la copertura totale (100%) dell’assistenza domiciliare integrata (Adi): in tutti i distretti è garantita la presenza di almeno un erogatore. Tuttavia, non tutti i servizi collegati mostrano la stessa capillarità: l’assistenza infermieristica e quella riabilitativa risultano universali, mentre la presenza dei medici di medicina generale nell’Adi copre solo il 68% dei distretti, e quella dei pediatri di libera scelta crolla addirittura al 16%. Anche l’assistenza specialistica si ferma al 68%, mentre i servizi socioassistenziali toccano l’89%, segnale di un’integrazione ancora parziale tra sanitario e sociale.

Sul fronte delle cure palliative domiciliari, solo il 58% dei distretti liguri garantisce l’attivazione di questo servizio, con 12 punti di erogazione distribuiti sul territorio, tutti pubblici. Le prestazioni disponibili variano: la consulenza ospedale-territorio e le équipe domiciliari coprono poco più della metà dei distretti (58%), mentre i percorsi di cure simultanee per pazienti oncologici raggiungono la stessa quota. Peggiore il dato relativo ai pazienti non oncologici, che ricevono cure palliative simultanee solo nel 37% dei distretti.