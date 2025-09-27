San Teodoro, oltre cento abitanti all’assemblea pubblica sull’inquinamento delle navi in porto

Genova. Si è tenuta ieri sera l’assemblea pubblica della Rete associazioni San Teodoro: oltre un centinaio di persone si sono riunite per fare il punto sull’inquinamento da fumi delle navi, con tutta la complessità e l’urgenza che comporta.

Presenti, tra gli altri il Difensore civico regionale, Francesco Cozzi, e il vicesindaco – con delega al rapporto fra la città e il suo porto – Alessandro Terrile. “Un grazie particolare anche al Presidente del Municipio Centro Ovest e ai consiglieri municipali, comunali e regionali che sono intervenuti”dice in una nota la Rete delle associazioni di San Teodoro.

“Oltre ai proficui rapporti consolidati con il Difensore civico e con la Capitaneria di porto, apprezziamo adesso anche il positivo approccio del Comune di Genova – spiegano le associazioni – a cui chiediamo di assumere un ruolo di coordinamento e di impulso anche rispetto a tutti gli altri soggetti chiamati in causa; in tal senso valutiamo con favore la centralità che le assessore Lodi e Pericu intendono dare all’Osservatorio ambiente e salute, al quale chiediamo di affiancare uno specifico Tavolo tecnico di concertazione per gestire le emergenze.

I nodi ancora da sciogliere sono” il rapporto con la Regione e i suoi enti, a partire da Arpal circa il bollettino qualità dell’aria e Asl, a cui viene chiesta un’indagine epidemiologica, di concerto con Ospedali e Medici di Medicina Generale, il rapporto con l’Autorità di Sistema Portuale, che deve stilare il cronoprogramma di elettrificazione delle banchine e individuazione del gestore dell’energia per le banchine stesse”