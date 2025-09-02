Nubifragio su Genova, a San Fruttuoso decine di negozi allagati: “Ogni volta paura e ansia”

Genova. È iniziata martedì mattina la conta dei danni a San Fruttuoso dopo l’ondata di maltempo che ha colpito la città nel tardo pomeriggio e nella serata di lunedì, con temporali molto forti e allagamenti in vari quartieri, tra auto, sottopassi e negozi.

A San Fruttuoso la situazione è stata critica: in via San Fruttuoso la strada è stata chiusa a causa del danneggiamento del manto stradale e di un muretto, con diverse auto spostate dalla forza dell’acqua, e numerose attività al piano strada in zona hanno dovuto fare i conti con gli allagamenti.

San Fruttuoso, in piazza Martinez negozi allagati e titolari esasperati

In piazza Martinez i titolari del panificio Fratelli Giannini nella notte sono accorsi in negozi per cercare di far fronte al maltempo, ma l’acqua aveva già invaso i locali superando le caviglie: “Non assicuriamo l’apertura al solito orario – hanno spiegato – speriamo almeno di riuscire ad aprire – Ogni volta è una perdita e abbiamo paura e ansia, non si può vivere così”.

Anche i titolari del negozio Le Collole, sempre in piazza Martinez, hanno scoperto durante la chiusura per ferie che i locali si sono allagati: “Prima di partire a priori abbiamo tirato tutto il possibile a 80 cm di altezza, ma se ha superato l’altezza si ripete la situazione. Lo sfogo a questo punto è d’obbligo, e che stavolta il comune faccia qualcosa e se ne lavi di nuovo le mani”, è stato lo sfogo.

L’intervento del Municipio

In zona nella nottata sono arrivati sia il presidente di Municipio Fabrizio Ivaldi sia l’assessore Stefano Boilili: “Abbiamo constatato l’allagamento di diversi esercizi commerciali di piazza Martinez e zone limitrofe, ai quali è stato fornito, in collaborazione con il Centro operativo Comunale, supporto con i volontari di Protezione Civile con moto-pompe – spiega – In via San Fruttuoso resta interdetto il transito pedonale tra Villa Migone e Villa Imperiale, è in corso intervento di pulizia e rimozione fanghiglia. In prossimità di via Marina di Robilant prestare attenzione al dissesto del manto stradale segnalato per la relativa messa in sicurezza. Nel medesimo tratto si segnalano danni ad autovetture.”