San Fruttuoso, slitta ancora l’inizio dei lavori in via Donaver: a dettare i tempi sono i condomini

Genova. Slitta l’inizio dei lavori per la messa in sicurezza via Donaver, la strada sulle alture di San Fruttuoso che da anni attende un intervento di messa in sicurezza per criticità strutturali. È quanto emerge dalla riunione che si è svolta stamattina tra l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Ferrante, i tecnici comunali, gli amministratori dei condomini della zona e i rappresentanti dei comitati cittadini. Presenti anche il presidente del Municipio Bassa Val Bisagno Fabrizio Ivaldi e l’assessore municipale Stefano Boilini.

Le giunte precedenti, quelle di Pietro Piciocchi e Angelo Guidi in Comune e Municipio, avevano annunciato l’inizio dei lavori tra fine 2025 e inizio 2026. Ma dopo una fase di stallo durata diversi mesi – fa sapere l’attuale amministrazione – l’esecuzione delle opere potrà avere luogo solo a valle del completamento delle attività preliminari in capo ai privati.

Gli amministratori condominiali dovranno avviare le necessarie attività di ricerca patrimoniale al fine di accertare la consistenza e la titolarità del sedime stradale, nonché la verifica delle reti bianche e nere presenti nel sottosuolo. Senza questi adempimenti l’intervento, che vale circa 3 milioni di euro, potrà essere inserito nell’elenco della prima annualità del piano triennale delle opere pubbliche, passaggio fondamentale per consentire l’avvio dei lavori.

In base al cronoprogramma condiviso, una volta ultimate queste attività, i lavori di messa in sicurezza dell’impalcato potranno concludersi indicativamente nella seconda metà del 2027, con una durata stimata di circa 10-11 mesi.

L’assessore Massimo Ferrante ha confermato “l’impegno dell’amministrazione a proseguire con determinazione il percorso avviato, in stretta collaborazione con gli amministratori condominiali, al fine di ripristinare nel più breve tempo possibile la piena viabilità e il regolare svolgimento del servizio di trasporto pubblico”.

L’amministrazione “conferma la propria disponibilità a intervenire per garantire la piena sicurezza della viabilità e la regolare erogazione dei servizi pubblici, in particolare il trasporto urbano e la raccolta dei rifiuti”.

Via Donaver, strada privata ma aperta al pubblico, costituisce infatti un asse viario di accesso alle zone alte del quartiere di San Fruttuoso e le limitazioni di carico sull’impalcato, in corrispondenza del civico 12, stanno determinando da mesi grossi disagi per i residenti. Ad oggi, a causa delle limitazioni di carico sul tratto pericolante di via Donaver che impongono l’uso di via Ferretto per i bus in salita, tutti i veicoli sono obbligati a scendere da via Imperiale.