Genova. Tragedia questa notte in salita della Noce nel quartiere di San Fruttuoso dove una donna di 30 anni ha perso la vita dopo essere caduta dalle scale di un palazzo dove ha sede il distretto sociale medio levante del Comune di Genova.

E’ successo questa notte intorno alle 2.30. Sul posto la polizia con le volanti e la squadra mobile e il pm di turno.

Secondo una prima ricostruzione la donna avrebbe litigato con il compagno che si era allontanato dall’appartamento in cui vivevano entrambi, scendendo giù per le scale. Lei forse ha cercato di inseguirlo – al momento la ricostruzione è al vaglio degli inquirenti – ed è precipitata dal sesto piano nella tromba delle scale, procurandosi lesioni fatali. Inutili i soccorsi.

L'interno dell'edificio dove è avvenuta la tragedia

Al momento il compagno ( di nazionalità sudamericana, come la vittima) viene sentito dagli investigatori della squadra mobile. Secondo quanto emerso non avrebbe assistito direttamente alla tragedia, ma la sua versione è al vaglio degli inquirenti.

Il Comune di Genova, proprietario dell’appartamento e dell’intero immobile, si è messo a disposizione della magistratura e della polizia per fornire informazioni che possano risultare utili agli approfondimenti investigativi.

La testimone: “La lite al piano di sopra, un bimbo chiamava la mamma”

“Erano circa le 2.30, ho sentito rumori dal piano di sopra – racconta Cristina Elaine, 35 anni, residente in uno degli alloggi – c’erano persone che correvano, sembrava che spostassero o spaccassero mobili. Poi sono usciti dall’appartamento. Ho sentito urlare un bambino o un ragazzo, come se chiamasse la mamma. Poi questa ragazza ha gridato fortissimo e ho sentito la botta. È successo tutto in cinque minuti. Non la conoscevo personalmente, so che viveva con tre bambini”.

L’episodio ha riacceso le paure dei residenti. “Qui non ci sentiamo al sicuro – racconta un altro inquilino che preferisce restare anonimo – si incontra di tutto, soprattutto alla sera. Non c’è un guardiano, non c’è un cancello a chiudere l’accesso. Non vediamo mai nessuno delle forze dell’ordine, eppure ci sono i carabinieri proprio qui sotto. Mia figlia non vuole più uscire di casa”. La stessa Elaine, che abita qui da quasi un anno, ha subito un tentativo di effrazione qualche mese fa, come dimostrano i segni sulla porta.