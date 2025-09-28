San Fruttuoso, lavori notturni di scarifica e asfaltura: tutte le strade interessate

Genova. Per quanto riguarda le principali modifiche alla viabilità, cantieri, lavori in corso e in programma sul territorio comunale nella settimana che si apre il Comune di Genova segnala, in particolare, fino al 10 ottobre, lavori notturni di scarifica e asfaltatura a San Fruttuoso.

Fino al 10 ottobre a San Fruttuoso, nella fascia oraria 20.30/6.00, esclusi sabato e festivi, per lavori di fresatura e asfaltatura sono istituite, nei tratti di strada sottoelencati, le seguenti prescrizioni:

FASE 1

– via Archimede (tratto compreso tra piazza Giusti e fornice a ponente), corso Sardegna (tratto a mare rispetto a piazza Giusti), via Giacometti (nel tratto compreso tra piazza Giusti e via Novaro), via Casoni (tratto compreso tra piazza Martinez e via Paggi):

limite massimo di velocità 30 km/h.

– piazza Giusti (intersezione con via Paolo Giacometti, corso Sardegna e via Archimede):

circolazione regolata da movieri o Polizia Stradale.

FASE 2

– via Archimede (tratto compreso tra piazza Giusti e fornice a ponente), corso Sardegna (tratto a mare rispetto a piazza Giusti), via Giacometti (tratto compreso tra piazza Giusti e via Novaro), via Casoni (tratto compreso tra piazza Martinez e via Paggi):

limite massimo di velocità 30 km/h.

– piazza Giusti (intersezione con via Paolo Giacometti, corso Sardegna e via Archimede):

circolazione regolata da movieri o Polizia Stradale.

In tutte le fasi dei lavori dovranno essere garantiti i transiti sia dagli sbocchi laterali delle vie interessate dai lavori, sia dagli accessi laterali carrabili autorizzati.

Le modifiche alla viabilità di cui alle sovraesposte fasi possono essere attivate solo singolarmente e senza sovrapposizioni.

Sul sito istituzionale del Comune di Genova, al link https://shorturl.at/hzLRE, i principali cantieri, lavori in corso e in programma su tutto il territorio comunale, suddivisi per municipio.